Dodon trafik kazası geçirdi

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, başkent Moldova'daki Straseni kasabasında trafik kazası geçirdi.

Moldova basınında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un aracına, başkent Moldova'daki Straseni kasabası girişinde resmi konvoyla ilerlediği sırada karşı yönden gelen kamyon çarptı. Kazada yaralanan Dodon ile yanındaki ailesinin başkent Kişinev'de hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Sağlık durumu iyi Hastane Müdürü Mihau Ciocanu, 43 yaşındaki Cumhurbaşkanı Dodon ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ciocanu, "Cumhurbaşkanı Dodon'un hayati bir tehlikesi yok ama kazadan kaynaklanan bazı ağrıları var." dedi. AA

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