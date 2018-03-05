Doğu Akdeniz'de yeni gerginlik

İtalyan petrol şirketi ENI’nin sondaj gemisinin ardından, ABD’li petrol devi ExxonMobil ile Katar Petrol konsorsiyumuna ait araştırma gemileri, bugün araştırması yapmak üzere Doğu Akdeniz'e geliyor.

Türkiye ve KKTC ile Güney Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan münhasır ekonomik bölge anlaşmazlığı devam ediyor.

İtalyan petrol şirketi ENI’nin kiralamış olduğu Sapien 12000 adlı sondaj gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından engellenmiş ve Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak ruhsatlandırdığı 3 numaralı parselde hiçbir çalışma yapamadan 23 Şubat’ta Kıbrıs’tan ayrılmıştı.

Yunanistan gazetesi Kathimerini, 28 Şubat’ta iki araştırma gemisinin daha araştırmalar yapmak üzere Doğu Akdeniz’e geleceğini yazdı. Yunan gazetesine göre, ABD’li petrol devi ExxonMobil ile Katar Devleti'ne ait Katar Petrol konsorsiyumunun araştırma gemileri, bugün sonbaharda başlatılması planlanan sondaj çalışmaları öncesi saha araştırması yapmak üzere 10 numaralı parselde çalışmalara başlayacak.

Güney Kıbrıs, 2017 yılının Nisan ayında ExxonMobil'e Katar Petrol ile birlikte Kıbrıs açıklarında petrol arama hakkı veren bir anlaşma imzalamış, Dışişleri Bakanlığı ise Rum yönetiminin "adanın yegane sahibi gibi davranarak tek yanlı faaliyetlerini sürdürmesinin kaygı verici ve kabul edilemez" olduğu belirtmişti.