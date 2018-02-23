Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğü Doğu Guta'da acil ateşkes çağrısı yaptı.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, haftalık basın toplantısında Mistura'nın ofisinden Doğu Guta'daki gelişmelere ilişkin yapılan açıklamayı okudu.

Buna göre Mistura, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'a "gerilimi düşürme bölgelerinin" yeniden sağlanması için acil toplantı çağrısında bulundu.

Abluka altındaki Doğu Guta'ya yönelik Esed rejiminin "dehşet verici" bombardımanının durdurulması için acil ateşkes çağrısı yapan Mistura, ateşkesin hemen ardından Doğu Guta'ya insani yardımların ulaştırılabilmesi için acil ve engelsiz erişim izni verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ateşkesi takiben Doğu Guta'taki yaralı ve hastaların tahliye edilmesi gerektiğini vurgulayan Mistura, ayrıca Şam'a yönelik saldırılara da son verilmesini istedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını, değişikler yapılmadan desteklemeyeceklerini söylemişti.

Dün BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan konuşan Nebenzia, İsveç ve Kuveyt tarafından sunulan ve Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen tasarı için ''gerçekçi değil'' değerlendirmesinde bulunarak, tasarı üzerinde uzlaşma olmadığını ifade etmişti.

400 bin sivil abluka altında

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil bulunuyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda hasta binlerce sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk zorlu şartlar altına öldü. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 300'ü geçti.