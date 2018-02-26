Doğu Guta'da bombardıman sürüyor

BMGK'nın ateşkes kararına Doğu Guta'da bombardıman ve çatışmaların kesilmediği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda (BMGK) Cumartesi günü alınan Suriye'de bir aylık ateşkes kararına rağmen, ordunun Şam yakınlarındaki Doğu Guta'ya yönelik hava saldırıları ve çatışmaların sürdüğü bildirildi. BMGK'da alınan ateşkes kararı sonrasında şiddeti azalsa da süren hava bombardımanları nedeniyle en az üç kişinin öldüğü bildirildi. KIZILHAÇ YARDIM GÖNDEREMİYOR Uluslararası Kızılhaç Komitesi güvenlik garantisi verilmediğinden sivillere yardım malzemesi gönderilemediğini duyurdu. Kızılhaç sözcüsü acilen ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme ve gıda yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesinin Güvenlik Konseyi kararına uyulmasına bağlı olduğunu söyledi. İRAN: ATEŞKES ŞAM ÇEVRESİNDE GEÇERLİ DEĞİL Öte yandan İran da ateşkese uyacağını ancak Şam çevresinde ateşkesin kapsamadığı bölgelerde askeri operasyonlarını sürdüreceğini açıkladı. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri "Şam'ın dış mahallelerinde, özellikle terör örgütü Nusra tarafından kontrol edilen bölgelerde ateşkes geçerli değil" açıklamasını yaptı.

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