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Doğu Guta'da çok ağır bilanço: 12 günde 674 sivil daha öldü

02 Mart 2018, Cuma 13:01
Beşşar Esed rejiminin 5 yıldır abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya son 12 günde düzenlediği saldırılarda 674 sivil öldü.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma merkezinin (Beyaz Baretliler) raporuna göre, Doğu Guta'ya Esed rejimi ve Rusya'nın 19-28 Şubat dönemindeki saldırılarında 127'si çocuk, 95'i kadın, 2'si sivil savunma görevlisi olmak üzere 666 kişi öldü.

Bombardımanlarda 658'i çocuk, 540'ı kadın, 7'si sivil savunma görevlisi 2 bin 278 kişi yaralandı.

Doğu Guta'da kadın ve çocuklar genellikle evlerin sığınak ve bodrumlarında kalırken, erkekler ailelerin geçimi için dışarı çıkmaya mecbur kalıyor. Bu da ölümler içindeki yetişkin erkek oranını artırıyor.

Binlerce bomba yağdı

Rejim güçleri ve destekçileri, 10 gün içinde Doğu Guta'yı havadan 917 kez vurdu.

Rejim ve destekçikleri aynı süre içinde Doğu Guta'ya 459 karadan karaya füze, 284 varil bombası, 172 yakıcı bomba, 15 misket bombası, 3 bin 879 roket ve 3 bin 357 top atışıyla hedef aldı.

Sivil Savunma ayrıca, dün Doğu Guta'ya yönelik bombardımanda 8 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

Böylece bölgede son 12 günde ölen sivil sayısı 674'e yükseldi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 24 Şubat'ta aldığı kararla Doğu Guta başta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı. 

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü. 

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası.

Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise çok zor şartlar altında ölüyor.

AA

Etiketler: doğu guta
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