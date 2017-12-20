Doğu Guta'da Hani bebek de vefat etti

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde Beşşar Esed rejiminin saldırısında ağır yaralanan 5 aylık öksüz Hani bebek, vefat etti.

Başkent Şam'da rejim ablukasındaki Doğu Guta'ya yönelik rejim saldırılarında, can kayıpları artıyor.

Rejimin geçen perşembe Doğu Guta'nın Ayn Terma beldesine düzenlediği hava saldırısında annesi Gufran'ı ve 3 yaşındaki ablası İman Muhammed'i kaybeden ve aynı saldırıda ağır yaralanan 5 aylık Hani bebek, dün gece vefat etti.

Rejimin hava saldırısına annesi ve kardeşiyle sokakta yakalanan Hani bebek, ablukadan çıkartılamadığı için gerekli tedaviyi göremedi.

İlaç ve ekipmanlardan yoksun bir sağlık merkezinde kontrol altında tutulan Hani, 5 gün sonra vefat etti.

Kafasına ve sırtının alt kısımlarına çok sayıda şarapnelin saplandığı Hani bebek, iç organlarının tahrip olmasıyla direncini tümüyle kaybetti.

Doğu Guta, bebek ve çocuk mezarlığına döndü

Esed rejiminin "aç bırakma silahı" en çok, yaklaşık 400 bin nüfuslu bölgenin yarısını oluşturan bebek ve çocukları vurdu.

Şam Kırsalı İhtisas Hastanesi'nden aldığı bilgilere göre, 2014'ten bu yana 527 bebek vefat etti. Kuşatmaya bağlı açlık, ilaçsızlık nedeniyle 2014'te ölen bebek sayısı 15 iken bu sayı 2017'nin ilk 10 ayında 227'ye yükseldi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yetersiz beslenmenin en yüksek seviyeye ulaştığı Doğu Guta'dan 7-17 yaşlarındaki 137 çocuğun tedavi amacıyla acilen tahliye edilmesi gerektiğini bildiriyor.

Şam'ın doğusundaki bölgede 400 bin sivil, 5 yıldır askeri kuşatma altında yaşıyor. Doğu Guta'ya bu yılın nisan ayına kadar kaçak yollar, gizli tüneller ve tüccarlar aracılığıyla kısıtlı da olsa gıda girişi sağlanabiliyordu. Ancak rejim ve destekçisi yabancı terörist grupların ablukayı sıkılaştırmasıyla bölgeye gıda maddesi ve ilaç sokmak imkansız hale geldi.

Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Rejimin garantörü Rusya'nın 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini ilan etmesine karşın Esed güçlerinin saldırıları sürüyor.