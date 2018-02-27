Doğu Guta'da ilk 'insani mola' başladı

Suriye'de başkent Şam yakınlarında yer alan Doğu Guta'dan sivillerin çıkışı için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in girişimi ile uygulamaya alınan 'insani mola' bölgede TSİ 10.00'da başladı. Doğu Guta'da 5 saat sürecek bu uygulama kapsamında Suriye ordusunun buradaki tüm operasyonları duracak.

Rusya Savunma Bakanlığı bölgedeki sivillerin tahliyesi için insani koridor açılacağını duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada Suriye ordusunun da ateşkese uyacağı belirtildi. Suriyeli muhaliflerin elindeki Doğu Guta'da büyük bir sivil katliamı yaşanıyor. Suriye ordusuna bağlı uçak ve helikopterler yüzbinlerce sivilin yaşadığı bölgeye yıllardır bomba yağdırıyor. İnsani yardım kuruluşları Rus uçaklarının da hava saldırılarına katıldığını ifade ediyor. Siviller yiyecek, içme suyu ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekiyor. Bölgedeki çok sayıda yaralının acilen tahliyesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Doğu Guta için "yeryüzündeki cehennem" ifadelerini kullanıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin 30 günlük ateşkes kararına rağmen bölgede saldırılar devam ediyordu. Geçen haftadan beri hayatını kaybeden sivillerin sayısı 550'yi aşmıştı. NTV

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