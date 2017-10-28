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Doğu Guta’da insanî kriz: BM'den yardımlar izin çağrısı

28 Ekim 2017, Cumartesi 16:39
Suriye’nin başkenti Şam’da Beşşar Esad rejiminin 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta’da bin 114 çocuk besin ve ilaç eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya.

Şam’ın doğusunda yer alan bazı ilçe ve beldeleri kapsayan 105 kilometrekarelik Doğu Guta’da 400 bin civarında sivil yaşıyor. İç savaş boyunca rejimin yoğun hava saldırılarına maruz kalan bölge, 5 yıldır askeri kuşatmada tutuluyor. Nisan 2017’ye kadar kaçak yollar, gizli tüneller ve aracı tüccarlar vasıtasıyla bölgeye kısıtlı gıda girişi sağlanabiliyordu. Son 7 aydır, rejim ve destekçisi yabancı terörist grupların ablukayı son derece sıkılaştırmasıyla bölgeye yeterli düzeyde gıda maddesi ve ilâç sokulamıyor. Eylül sonunda Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç işbirliğiyle giren 42 tırlık konvoy, acil ihtiyaçları içermemiş, bölge nüfusunun yalnızca yüzde 6’sına yardım ulaşmıştı. Muhaliflerin oluşturduğu geçici hükümete bağlı yerel meclislerden derlenen bilgilere göre, geçen hafta iki bebeğin öldüğü bölgede bin 114 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle yaşıyor. Bunlardan 232’si tıbbî desteğe ihtiyaç duyarken, 882’si orta dereceli risk grubunda yer alıyor. Bin 500 çocuk ise sağlıksız besinlerle büyüyor. Doğu Guta’da 559 kanser hastası, kemoterapiden mahrum şekilde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

BM’DEN YARDIMLARA İZİN ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin, Suriye’nin başkenti Şam’ın doğusunda kuşatma altında tutulan mahallelerde mahsur kalan en az 350 bin kişiye gıda ve ilâç ulaştırılmasına derhal izin verilmesi çağrısında bulundu.

Zeid Raad el Hüseyin, “Son günlerde şahit olduğumuz ağır bir şekilde yetersiz beslenen çocukların şoke edici görüntüleri, insanî bir acil durumla karşı karşıya kalan Doğu Guta’da halkının durumunun korkutucu bir göstergesi” dedi. Hüseyin, “Tüm taraflara bir savaş yöntemi olarak sivil halkı kasten aç bırakmanın uluslar arası hukukun açık bir ihlali ve/veya bir savaş suçu olduğunu hatırlatırım” diye konuştu. Reuters haber ajansına konuşan yardım görevlileri ve bölge sakinleri muhalif güçlerin elindeki bölgeye yönelik iyice sıkılaştırılan kuşatmanın halkı açlığın kıyısına getirdiğini söyledi. BM görevlileri, ellerinde sağlık nedenleriyle acilen bölgeden çıkartılması gereken birkaç yüz kişilik bir liste bulunduğunu, ancak hükümetin böyle tahliyelere çok sıkı kısıtlamalar getirmesi nedeniyle bu kişilerden birkaçının hayatını kaybettiğini belirtti.

Etiketler: suriye, doğu guta, bm, insani kriz
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