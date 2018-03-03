Doğu Guta'da sivil ölümleri devam ediyor

BM'nin ateşkes çağrılarına rağmen Doğu Guta'daki hava operasyonları ve sivil ölümleri devam ediyor.

Rusya'nın destek verdiği rejim güçleri bölgedeki ilerleyişini sürdürürken, son 10 gün içinde Doğu Guta'ya 900'ü aşkın hava saldırısı geçekleştirildi.

Muhaliflerin kontrolü altında bulunan ve yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı şehirde son 12 günde yaklaşık 700 sivil hayatını kaybetti yarısı kadın ve çocuk olmak üzere iki bini aşkın kişi de yaraladı.

Şehir halkı yapılan saldırılara karşı tepkili:

"Bu mu ateşkes? Şuranın haline bir bakın. Bombardımanlar 10 gündür devam ediyor ve sığınaklar içerisinde yaşıyoruz. Ruslar üzerimize varil bombaları yağdırıyor. Bu nasıl bir yönetim? Allah bunun hesabını sorar."

Rejim ve destekçikleri aynı süre içinde Doğu Guta'ya 459 karadan karaya füze, 284 varil bombası, 172 yakıcı bomba, 15 misket bombası, 3 bin 879 roket ve 3 bin 357 top atışıyla hedef aldı.

Sivil Savunma ayrıca, dün Doğu Guta'ya yönelik bombardımanda 8 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

Öte yandan geçtiğimiz cuma günü devlete ait askeri helikopterler Doğu Guta'ya havadan broşürler dağıtarak rejim yanlısı sivillere ilk yardım merkezlerinin yerlerini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ülke genelinde ikinci kez ateşkes çağrısı yapmasına rağmen Doğu Guta'daki operasyonlar aralızsız sürüyor.