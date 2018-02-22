Doğu Guta için bağış kampanyası

Kuveyt Kızılayı, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta için nakdi bağış kampanyası başlattı.

Kuveyt Kızılayı Yönetim Kurulu Başkanı Hilal es-Sayir, yaptığı basın açıklamasında, "Guta'da binlerce çocuk ve bebek açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor." ifadesini kullandı.

Yoğun bombardıman altındaki Doğu Guta'da gıda ve hastaneler için gereken enerji konularında büyük sıkıntı yaşandığını vurgulayan Sayir, şunları kaydetti:

"Kuveyt Kızılayı 'Guta'yı kurtarın' adı altında acil yardım kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğiyle bölgedeki kardeşlerimize gıda paketi, sağlık malzemeleri ve çocuklar için süt dağıtımı amaçlanıyor."

400 bin sivil abluka altında

Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki bazı ilçe ve beldeleri içeren 104 kilometrekarelik Doğu Guta bölgesi, iç savaşın en büyük felaketine sahne oluyor. Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını daha da şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda hasta binlerce sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğunu çocuk veya ileri evre kanser hastaları oluşturuyor.

Çok sayıda bebek ve çocuğun açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdiği Doğu Guta'da, rejimin son 3 gündeki saldırılarında ölen sivillerin sayısı ise 300'ü geçti.