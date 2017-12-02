Doğu Guta'nın feryadı: 14 Kasım'dan bu yana 140 sivil öldürüldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırılarda 8 sivil öldü.

Şam'dan edinilen bilgilere göre, Esed rejimine ait savaş uçakları gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Doğu Guta'nın Haresta ilçesi ile Medyere, Arbin ve Misraba belderine sabahın erken saatlerinden itibaren hava saldırıları düzenledi. Rejimin, Arbin ilçesindeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucu 6 sivil öldü. Harasta'ya düzenlenen saldırlarında ise 2 kadın öldü. Çok sayıda yaralı, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Doğu Guta'da 14 Kasım'dan bu yana düzenlenen saldırılarda ölen sivillerin sayısı 140'ı geçti. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın önerisi üzerine Esed rejiminin Doğu Guta'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu. 5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmiş ve 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiği bildirilmişti. AA

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