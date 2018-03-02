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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Doğu Gutalı çocuklardan dünyaya: 'Ben hala hayattayım'

02 Mart 2018, Cuma 15:52
Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin son 12 günde 127 çocuğu katlettiği Doğu Guta'da çocuklar, "ben hala hayattayım" etiketi ile sosyal medyada farkındalık kampanyası başlattı.

Doğu Guta'daki aktivistler ve çocuklar, bölgedeki felakete dikkati çekmek için sosyal medyada başlattıkları kampanyada #Iamstillalive (ben hala hayattayım) etiketi ile Doğu Guta'ya destek talebinde bulunuyor.

Kampanyaya katılan Doğu Gutalı çocuklar ellerini kaldırarak "Ben hala hayattayım" mesajı veriyor.

Doğu Guta'da yaşayan çocuklardan Eymen, yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür yaşıyorum. 'Burada günlük 09.00-14.00 ateşkes var' diyorlar ama yalan söylüyorlar. Ateşkesin ortasında vuruyorlar. Herkes bize yalan söylüyor. Açlıktan ölüyoruz. Sıkıntı ile uyuyoruz. Sıkıntı ile uyanıyoruz." diye konuştu.

Diğer bir çocuk İsam ise sürekli bombalandıklarını söyleyerek "Yorgun düştük artık. Açlıkla yaşamaya çalışıyoruz." dedi.

Doğu Gutalı Muhammed de uçaklardan çok korktuklarını ama sabırla beklediklerini söyledi.

Yaralı elini kaldıran çocuk yaşadığına şükrediyor

Esed rejiminin saldırılarında yaralanan diğer bir çocuk Abdülkayyum, yaralı elini kaldırarak, "Bizi uçaklar vurdu ama Allah'a şükür yaşıyorum." şeklinde konuştu.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezinin raporuna göre, Doğu Guta'ya Esed rejimi ve Rusya'nın 19 Şubat'tan itibaren düzenlediği saldırılarda 127'si çocuk, 674 sivil öldü.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 24 Şubat'ta aldığı kararla Doğu Guta başta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

ABD ve Rusya atışırken; siviller ölmeye devam ediyor!

Doğu Guta'da çok ağır bilanço: 12 günde 674 sivil daha öldü

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AA

Etiketler: doğu guta
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