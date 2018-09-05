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Doğu Kudüs'te işgal sürüyor: İsrail, Yahudilere yeni konutlar inşa edecek

05 Eylül 2018, Çarşamba 21:28
İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi’nin Planlama ve Yapı Komitesi, Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Beyt Hanina mahallesinde 75 konut inşa etme kararı aldığı belirtildi.

İsrail’in Kanal7 Televizyonuna göre, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi’nin Planlama ve Yapı Komitesi, Yahudi yerleşimciler için Doğu Kudüs’ün Beyt Hanina mahallesinde 75 konut inşa etme kararı aldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu “Reşet Kan” ise, Kudüs Belediyesi’nin Planlama ve Yapı Komitesi’nin bina inşa etmek için başvuran 75 Filistinlinin de talebini onayladığını belirtti.

İsrail, 1967’de işgal ettiği Doğu Kudüs’ün Beyt Hanina mahallesinin çevresinde önce Pisgat Zeev daha sonra Neve Yakov Yahudi yerleşim birimleri inşa etmişti.

İsrail belediyesinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün en canlı mahallelerinden sayılan Beyt Hanina mahallesinin içinde Yahudiler için konut inşa etme kararı alması ise dikkat çekici.

Ancak İsrail Doğu Kudüs’teki Filistinlilerin mahallelerinde Yahudi yerleşimciler için ilk defa konut inşa etmiyor.

İsrail Belediyesi daha önce de işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Ras el-Amud ile Şeyh Cerrah mahallelerinde de Yahudiler için konut inşa etmişti.

İsrail makamları, son yıllarda işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait evleri yıkma ve bu bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerini genişletme çalışmalarına hız vermiş durumda.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria yarım asırdır işgal altında

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor.

AA

Etiketler: israil, kudüs
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