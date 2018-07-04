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4 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Doğu Kudüs’te işgale devam

04 Temmuz 2018, Çarşamba 00:02
Doğu Kudüs’te yer alan Pisgat Ze’ev Yahudi yerleşim biriminin doğu ve batısında binden fazla konut inşasına yönelik 6 plan sunulduğu belirtildi.

İsrail’in kanal 7 televizyonunun haberinde, Doğu Kudüs’te yer alan Pisgat Ze’ev Yahudi yerleşim biriminin doğu ve batısında binden fazla konut inşasına yönelik İsrail’e bağlı “İnşaat ve Planlama Komitesine” 6 plan sunulduğu belirtildi. Söz konusu konutların “Yeşil Hat” olarak adlandırılan 1948 toprakları dışında inşa edileceği ileri sürülen  haberde, Doğu Kudüs’te son iki yıldır bu büyüklükte bir projenin ortaya konulmadığı aktarıldı.  İsrail’in 1967’den bu yana Batı Şeria’da 131, Doğu Kudüs’te 10, Batı Şeria’nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yasa dışı yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor. Batı Şeria’daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs’tekiler de ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmayı istediği belirtiliyor.

AB’ye İsrail’i araştırma fonlarından çıkarma çağrısı

DünyanIn dört bir yanından 154 sivil toplum kuruluşu (STK) ve kuruluşlar, Avrupa Birliği’ne (AB) İsrail askerî şirketlerini 177 milyar dolarlık araştırma fonlarından faydalandırmaması çağrısı yaptı. 16 ülkeden 154 STK ve kuruluşun AB’ye gönderdiği ortak mektupta, birliğin yıllardır savunma endüstrisine yönelik araştırmaları fonladığı hatırlatıldı. Mektupta,  “AB’den en kısa sürede tüm İsrail askeri ve güvenlik şirketlerini AB çerçeve programlarından çıkarmasını istiyoruz. Avrupalıların vergileri, aralarında İsrailli şirketlerin de olduğu savunma sanayine aktarılıyor. (Söz konusu) fonlarla geliştirilen teknolojilerin sadece sivil güvenlik için kullanılması öngörülüyor ancak AB’nin fonları sivil uygulamalar yerine askeri amaçlara hizmet ediyor.” denildi.

 

AA

Etiketler: filistin, kudüs, işgal, israil zulmü
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