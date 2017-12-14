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14 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyın

14 Aralık 2017, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrası olağanüstü toplanan İİT zirvesinde “Uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan ülkeleri, Kudüs’ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum” dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma yönündeki planını açıklamasının ardından dönem başkanı Türkiye’nin ev sahipliğinde olağanüstü toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrası olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde “Uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan ülkeleri, Kudüs’ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum” dedi. Burada konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: Zaten işgal altında olan bu şehirle ilgili böyle bir kararın açıklanmasının hiçbir hükmü olamaz. İsrail terör devletidir, işgal devletidir. 

 

Bu duruma seyirci kalamayız

Amerika’nın bu hukuksuz kararına sadece Kudüs’ü işgal altında tutan İsrail destek vermiştir. Bu gayri meşru kararı kabul etmeyen tüm ülkelere teşekkür ediyoruz. Sayın Papa dahil olmak üzere şu ana kadar yaptığım tüm görüşmelerde Kudüs ile ilgili bu kararlı duruş teyit edilmiştir. 1947’de İsrail neyse şimdi de Filistin ne yazık ki aynı duruma getirildi. Böyle bir taksimi inanın kurt-kuzu mücadelesinde kurt bile yapmaz. Ben yaptım oldu demekle bu dünyada hiçbir şey olmuyor. Siz tek başınıza böyle bir karar alabilirsiniz ama dünya sadece sizden ibaret değil. Sadece BM’nin bugün üyesi, 196 üye var. Bütünüyle bu karar içerisinde, şüphesiz ki ben 196 dünya ülkesinin buna tavır koyacağına inanıyorum. Hepimizin geleceğini ilgilendiren bu duruma seyirci kalamayız. Amerika’nın Kudüs kararı, uluslararası hukuku çiğnemenin yanında, medeniyetimize de indirilmiş ağır bir darbedir.

Filistin devletinin temsilini güçlendirmeliyiz

İslam ülkeleri olarak başkenti Kudüs olan, egemen ve bağımsız Filistin devleti talebinden asla vazgeçmeyeceğiz. Uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan ülkeleri, Kudüs’ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum. Buradan bir kez daha ifade ediyorum ki Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Henüz Filistin devletini tanımamış olan ülkelerin artık bu önemli adımı atmaları, bölgede aklı selimi ve adaleti ayakta tutacak bir dengenin sağlanabilmesi açısından şarttır. İslam ülkeleri olarak Filistin devletinin diplomatik sahada tam temsili konusunda daha güçlü bir irade ortaya koymalıyız. Bugün buradan bunun çıkması gerekmektedir. İİT Dönem Başkanı sıfatıyla ABD’yi, attığı bu son derece yanlış, provakatif ve hukuk dışı adımdan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz.

Papa’ya Kudüs teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs konusundaki desteğinden dolayı Papa’ya teşekkür etti. Erdoğan, Kudüs’ün tüm inançlar için taşıdığı öneme saygı duyan Sayın Papa’ya, adil bir barış için gayret eden aklıselim sahibi Musevilere, tahkir edilseler de muhkem duruşlarından taviz vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Bölgemizde ve Kudüs’te barış ancak her kesimden, her milletten, her inançtan ahlaklı dürüst ve adil insanların çabasıyla sağlanacaktır” ifadelerini kullandı. 

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