Dokunulmazlık alırsa Flynn'in anlatacağı çok şey var

ABD Başkanı Donald Trump'ın, göreve geldikten kısa bir süre sonra istifasını istediği eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in avukatı, 'kendisine dokunulmazlık hakkı verilmesi koşuluyla' Flynn'in ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komiteleri önünde ifade vermek istediğini açıkladı.

Trump yönetiminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak göreve getirildikten sonra adı Rusya ve Türkiye'yi de içeren skandallara karışan Michael Flynn'in avukatı Robert Kelner, "Michael Flynn'in anlatacağı çok şey var ve bunları anlatmak istiyor. Ancak bu koşulların elverdiği ölçüde olacak. Çok siyasi bir ortamda ve cadı avına çıkılan bir dönemde haksız soruşturma ve yargılanmaya karşı dokunulmazlık güvencesi istiyor" dedi.

Flynn'in, Trump yönetiminin seçim kampanyası ve geçiş döneminde Rusya Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüştüğü öne sürülürken, Flynn'in Rusya'da para karşılığında seminerler verdiği de iddialara eklendi. Flynn'in adı, Türk hükümetinin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu gerekçesiyle ABD'den sınır dışı edilmesini istediği Fethullah Gülen'in Türkiye'ye yollanması sürecine de karıştı. Eski CIA Direktörü Woolsey, Michael Flynn ile bazı Türk yetkililer arasında, Fethullah Gülen'i, ABD'nin hukuki süreci göz ardı edilerek ülkeden nasıl gizlice çıkarılabileceğinin konuşulduğunu öne sürdü. Woolsey, kendisinin de katıldığı 19 Eylül 2016'da gerçekleşen görüşmede Michael Flynn, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğunu açıklamış, "Flynn ile Türk yetkililer arasında "Fethullah Gülen'in, ABD'nin sınır dışı uygulaması kural ve koşullarını, sınır dışı etmeye yönelik hukuksal ve yasal süreci göz ardı ederek, Fethullah Gülen'in gizlice Türkiye'ye getirilmesini tartıştıklarını" söylemişti.

Rusya' ile bağlantılarını sakladığı için ABD Başkanı Trump tarafından Ulusal Güvenlik Danışmanı görevinden alınan Flynn, Türkiye adına lobicilik yaptığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.