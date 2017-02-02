Donald Trump’a tepkiler çığ gibi

Washington Başsavcısı Bob Ferguson, yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına yönelik ülkeye girme yasağı getiren kararnamesinin anayasaya aykırı olduğu yönünde dava açtı.

Washington Başsavcısı Bob Ferguson, ABD Başkanı Donald Trump’ın yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına yönelik ülkeye girme yasağı getiren kararnamesinin anayasaya aykırı olduğu yönünde bir dâvâ açtı. Amazon CEO’su Jeff Bezos, şirketinin bir destek beyannamesi hazırladığını söyledi. Çalışanlarına konuyla ilgili bir e-mail gönderen Jeff Bezos, “Bizler, farklı geçmişler, farklı fikirler ve farklı bakış açılarına sahip göçmenlerden oluşan ve bu farklılıklardan 240 yıldır beslenen bir toplumuz. Başka hiçbir toplum göçmenlerin yeteneklerini kullanmak konusunda bizim kadar başarılı değil. Bu ülkemize kendine özgü rekabet avantajı sağlıyor ve bu avantajı güçten düşürmemeliyiz.” dedi. Bezos, Amazon’un, kongre üyelerine kanunî seçenekleri araştırmak üzere iletişime geçtiğini de ifade etti. Microsoft’tan yapılan açıklama ise, firmanın gerektiği durumda memnuniyetle ifade vermeye hazır olduğu yönünde oldu.

Silikon Vadisi’nden kınama

Kararnameye bir kınama da Silikon Vadisinden geldi. Pek çok firma bu kararnamenin çalışanları üzerinde bıraktığı etkiden endişe duyduğunu belirtirken bazı firmalar da bu kararnamenin şirket politikalarına aykırı olduğunu ifade etti. Apple ve Twitter bu kararnameyi eleştirirken, Netflix uygulamanın ‘Amerika’ya yakışmadığını’ ifade etti. AirBnB kurucu ortağı Brian Chesky, ülkeye dönemeyen ABD sakinlerine ücretsiz barınacak yer sağlayacaklarını söylerken, Google, yüzün üzerinde çalışanının bu kararnameden doğrudan etkilendiğini söyledi. Google tarafında yapılan açıklamada, “Yeni yetenekleri ABD’ye kazandırma konusunda önümüze büyük engeller çıkartabilecek bu kararnamenin, çalışanlarımız ve aileleri üzerinde yaratacağı etki konusunda endişeliyiz. Washington’un, konu hakkındaki endişelerimizi duymasını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dendi.

Terörü azdırır

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump’ın mülteci ve göçmenlere ilişkin kararını isim vermeden eleştirerek, “Ülkelerin dini ya da ırka dayalı ayrımcılık ile sınırlarını korumaya çalışması kaygı ve öfkeyi tetikleyerek terör örgütlerinin propagandasını kolaylaştırır.” uyarısında bulundu. Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, 28. Afrika Birliği Zirvesi’ne katılmak için bulunduğu Afrika’da en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Etiyopya’nın ciddî güvenlik sorunlarına rağmen yıllardır sınırlarını yüzbinlerce mülteciye açık tuttuğuna dikkati çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın mülteci ve göçmenlere ilişkin kararını isim vermeden eleştiren Guterres, “Ülkelerin dini ya da ırka dayalı ayrımcılık ile sınırlarını korumaya çalışması kaygı ve öfkeyi tetikleyerek terör örgütlerinin propagandasını kolaylaştırır.” dedi. Her ülkenin sınırlarını terör örgütlerinden koruma hakkı ve sorumluğu olduğunu, ancak bunun dinî ya da ırka dayalı ayrımcılık ile yapılamayacağını vurgulayan Guterres, “körü körüne alınan tedbirlerin küresel terörle mücadelede etkisiz olacağını” belirtti.

Trump, AB için tehdit

Avrupa Konseyi Başkan Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB) için bir tehdit olduğunu söyledi. Malta’daki zirve öncesi AB üyesi 27 ülke liderine mektup gönderen Tusk, Trump’ı da hedef alarak, “Yeni ABD yönetiminin endişe verici açıklamaları da geleceğimizi büyük ölçüde belirsiz kılıyor. Özellikle Washington’daki değişim, AB’yi zor bir duruma sokuyor, yeni yönetim ABD’nin dış politikasını son 70 yılını sorguluyor gibi görünüyor” dedi. Trump, ‘vize kısıtlaması’ kararnamesiyle gündeme gelmişti.

‘Vize yasağı’ Yahudileri kapsamıyor

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye giriş yasağı koyduğu “7 ülkede doğan Yahudilerin” bu karardan etkilenmeyeceğini duyurdu. ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, “İsrail pasaportu ve geçerli vize sahibi yolcular, 7 ülkeden herhangi birinde doğmuş veya bu 7 ülkeden birinin vatandaşı olsalar bile söz konusu yasağa tabi tutulmayacaklardır.” ifadelerine yer verildi. Büyükelçiliğin açıklamasında, giriş yasağı konulan 7 ülke vatandaşı Yahudilere vize verilmeye devam edileceği belirtildi.