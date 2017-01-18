Donald Trump: Tweet atmaya devam edeceğim

Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduğunda tweet atmaya devam edeceğini çünkü medyanın kendisine karşı hiç dürüst olmadığını söyledi

ABD Başkanlığı görevini devralmaya hazırlanan Donald Trump, Twitter kullanımına ilişkin, medyanın kendisine karşı dürüst olmadığını ve bu nedenle 20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğunu devraldıktan sonra da tweet atmaya devam edeceğini söyledi. Trump, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta, cuma günü yapılacak yemin törenine ilişkin açıklamalarda bulundu. Devir teslim törenine tüm ailesinin katılacağını belirten Trump, ilk iş günündeyse işe koyulup anlaşmalar yapmak istediğini ifade etti. Yemin töreni konuşmasında başkanlık görevini devredecek Barack Obama ve First Lady Michelle Obama da dahil herkese teşekkür edeceğini söyleyen Trump, ünlülerin törene katılmak istemediği yönündeki açıklamalara ilişkin ise "Törene katılmayacaklarını açıklayan ünlülerin birçoğu zaten davet edilmedi ki. Ünlüleri istemiyorum, halkı istiyorum." dedi.

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