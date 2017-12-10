Dondurulmuş tavuk ürünleri arasında ele geçirildi!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir araçta yapılan aramada, dondurulmuş tavuk ürünleri arasına gizlenmiş 75 bin "av tüfeği fişeği" ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Canlıkaya yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada dondurulmuş tavuk ürünleri arasına gizlenmiş şekilde, 300 kutu içerisinde toplamda 75 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. AA

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