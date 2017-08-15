Dördüncü kez başbakan oldu

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, Ahmed Uyahya'yı başbakan olarak atadı.

Cezayir resmi haber ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Buteflika'nın, görevden aldığı Abdulmecid Tebbun'un yerine 65 yaşındaki Ahmed Uyahya'yı yeni başbakan olarak atadığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Buteflikanın, Tebbun'u anayasanın 91. maddesine göre görevden aldığı ifade edilen açıklamada, yine aynı maddeye göre ve parlamento üyelerinin çoğuyla yaptığı istişarenin ardından eski başbakanlardan Uyahya'yı bu göreve getirdiği dile getirildi.

Uyahya, daha önce de 3 kere başbakanlık görevini üstlenmişti. İlk kez 31 Aralık 1995 - 23 Aralık 1998 yılları arasında başbakanlık yapan Uyahya, Mayıs 2003 - Mayıs 2006 yılları arasında ikinci kez, 23 Haziran 2008 - 3 Eylül 2012 yılları arasında da üçüncü defa aynı göreve getirilmişti.