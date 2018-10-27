"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Dörtlü zirvede hangi konular görüşülecek?

27 Ekim 2018, Cumartesi 11:13
Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı Dörtlü Suriye Zirvesi Rusya, Almanya ve Fransa’nın katılımıyla bugün İstanbul’da düzenlenecek.

Vahdettin Köşkü’nde yapılacak zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron katılıyor. BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura da toplantıda hazır bulunacak.

Tarafların ortak amacı 2011 yılından beri iç savaşın hâkim olduğu Suriye’nin geleceğine dair çözüm üretmek. Dört ülke Suriye’de siyasi çözümü savunuyor, ancak menfaatleri birbirinden oldukça farklı görünen tarafların zirvede hangi konularda uzlaşmaya varabileceği merakla bekleniyor. İdlib mutabakatıyla Suriye’de muhtemel yeni bir felaketin önüne geçen Türkiye ile Rusya masanın ağır topları olarak öne çıkıyor. Suriye denkleminin en önemli oyuncularının başında gelen ABD ve İran’ın masada yer almaması da dikkat çekiyor.

Zirvede bir yandan kısa vadedeki güncel gelişmeler bir yandan da kalıcı çözüm arayışları masada olacak. Erdoğan ile Putin’in 17 Eylül'deki Soçi zirvesinde vardığı İdlib mutabakatının işleyişi, Fırat'ın doğusu ve Menbiç'teki gelişmeler tartışılacak. Genel olarak ise Suriye'deki siyasi süreç ve normalleşme arayışları gündeme gelecek.

Peki, tarafların gündeminde neler var? Suriye’de hangi ülke hangi politikayı savunuyor? Masada hangi konular olacak?

Türkiye

Erdoğan'ın zirvede şu hususları savunacağı iddia edildi:

  • Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması
  • Tüm etnik unsurları (Türkmenler dahil) kapsayan yeni bir anayasa hazırlanması
  • Ankara’nın terör örgütü olarak tanımladığı “PYD/YPG, DAEŞ” ve diğer örgütlerle ayrımsız mücadele
  • Fırat’ın doğusu dahil olmak üzere güvenli bölgelerin genişletilmesi
  • Adil bir seçim için hazırlık yapılması
  •  Savaşın harap ettiği şehirlerin yeniden imarı ve mültecilerin dönüşü

Gözler İdlib mutabakatının işleyişinde

Erdoğan ile Putin Eylül ayında çatışmaların hızlanması ve yeni bir insanlık dramı yaşanması beklenirken son anda İdlib mutabakatında anlaşmıştı. Mutabakatın başarıyla uygulanması diğer bölgeler için de örnek olabilir. İdlib mutabakatının özünü “İdlib etrafında Suriye ordusu ile Şam’ın terörist olarak nitelediği silahlı grupları ayıran 15-20 km derinliğinde silahsızlandırılmış tampon bölgeler oluşturulması” içeriyor. Bu grupların silahlarını bırakıp bölgeden ayrılması öngörülürken silahsızlandırılan bölgelerin denetimini ise Türk ve Rus askerler yapacak.

Diğer ülkeler

Rusya, Suriye meselesinde en kilit ülke konumunda bulunuyor. Rus tarafı detaya girmeden “Mekanizmalar farklı olsa da krize çözüm bulma konusunda aynı amacı taşıyoruz.” diyor. Kremlin’in hedefi Suriye’deki kazanımlarını kalıcı hale getirmek. Rusya, Suriye krizinden yararlanarak Ortadoğu’daki etkinliğini de genişletmeyi planlıyor.

Almanya’nın önceliği yeni bir mülteci akınının önüne geçmek ve Suriye’nin yeniden inşasında rol almak. Berlin, Suriye konusunda Rusya’nın başat rolünü kabul etmiş durumda ve Moskova ile birlikte çalışmaya hazır görünüyor. Fransa da yeni bir sığınmacı akınının oluşmasını istemiyor; İdlib’de sağlanan ateşkesin güvence altına alınmasına önem veriyor. Fransa’nın önceliklerinden biri DAEŞ ile mücadele.

Kaşıkçı’nın öldürülmesi de gündemde

Zirvede Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın da gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhataplarını bu konuda bilgilendirmesi ve olayın sorumlularının ortaya çıkarılmasına yönelik mesaj vermesi muhtemel.

Euronews Türkçe

Etiketler: Suriye, İstanbul, toplantı, Rusya, Almanya
Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Kaşıkçı cinayetine karışanlar Suudi Arabistan'da yarıgılanacak'

    'Genel başkan adaylığı için kimsenin önünü kesmedim'

    Gazze'de ateşkes sağlandı

    Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

    İtalya'da kilise, camiye çevrilecek

    Dörtlü zirvede hangi konular görüşülecek?

    Gazze'deki gruplardan İsrail'e misilleme uyarısı

    Tunceli şehitleri memleketlerine uğurlandı

    39 ile yeni vali atandı

    İhraçlar hukukî zeminden yoksun

    58 yıl hapis cezası alabilir: 'Şüpheli paketleri zanlısı Trump yanlısı çıktı'

    'Suriyeli olarak bana ve aileme yakışanı yaptım'

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    Tunceli'den acı haber

    Devletler din hürriyetini kısıtlayamaz
    📷

    Gece bir başka güzeller...

    ABD: Menfaatlerimizi koruyacağız ve sorumlulardan hesap soracağız

    Kaşıkçı soruşturması devam ediyor: Kanalizasyonda da inceleme yapıldı

    Almanya'dan Suudi Arabistan kararı

    İlâçta kur uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İhraçlar hukukî zeminden yoksun
    Ahmet BATTAL

    Diyanette devletçilik ve siyaset
    Genel

    'Suriyeli olarak bana ve aileme yakışanı yaptım'
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclisi güçlendirme fırsatı olabilir mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Haset, kin ve nefrete karşı duâ
    Halil ELİTOK

    Zalimler korkaktır
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Unutmamak İçin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    39 ile yeni vali atandı
    Genel

    Tunceli'den acı haber

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.