Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krenpol, İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşanan durumun ciddiyetine karşı uyarıda bulundu.

UNRWA Genel Komiseri Krenpol ile Japonya'nın Filistin Büyükelçisi Takeshi Okubo Gazze'deki UNRWA ofisinde bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Krenpol, "Gazze'deki durum tehlikeli. Dünya, abluka altındaki Gazze'ye karşı kendinden utanmalı." dedi.

Bölge halkı yeni bir savaşın patlak verebilmesinden büyük korku duyuyor

Krenpol, "Hiç kimse İsrail ile Gazze arasındaki güvenlik durumunun tabiatını bilmiyor. Ancak bölge halkı burada yeni bir savaşın patlak verebilme ihtimalinden büyük korku duyuyor." diye konuştu.

Savaşın sonuçlarının pahalıya mal olduğunu ve bu topraklarda tekrar bir savaşın yaşanmamasını ümit ettiğini belirten Krenpol, "Herkes savaşın ortaya koyduğu yıkımları ve Gazze'nin alt yapısının yok edildiğini hatırlamalı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün sürdürdüğü saldırılarda 2 bin 158 kişi ölmüş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı. Söz konusu saldırılarda binlerce yapı tamamen yıkılırken, on binlerce bina da zarar görmüştü.