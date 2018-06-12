Dünya basını 'tarihi zirve'yi böyle gördü

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Singapur'daki tarihi görüşmesi, ABD, Avrupa ve Asya basınında geniş yer buldu.

Ortak açıklamada çok sayıda taahhüt var

İlk kez bir araya geldiler

"Washington Post" gazetesinin "Büyük onur: Tarihi girişimde Trump, Kuzey Kore'nin totaliter liderinin gururunu okşadı" başlıklı analizinde Trump'ın 13 saniye boyunca Kim'in elini sıktığı, elini omzuna koyarak kırmızı halıda eşlik ettiği belirtildi. Analizde "dünyanın en büyük insan hakları istismarcısı ve totaliter nükleer silah üreticisi" olarak kabul edilen Kim ile ilk bir araya gelişinde Trump'ın görüşmeden dolayı onur duyduğu aktarıldı.

"Trump, gülümseyerek 'olağanüstü bir ilişkimiz olacak, buna kuşkum yok.' dedi ve Kuzey Kore lideri Kim'in karşısındaki koltuğa yerleşti." ifadesine yer verilen analizde, yılın başında karşılıklı suçlamaların havada uçuştuğu ve nükleer savaşın eşiğine gelen iki lider arasındaki umulmadık yumuşamayı ABD ve Kuzey Kore bayraklarının çerçevelediği vurgulandı.

Kanada'nın Quebec City kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ve diğer liderler arasında yaşanan gerginliğe atıfta bulunulan analizde söz konusu gerginlikle Singapur'daki sıra dışı tablonun sert bir zıtlık oluşturduğunun altı çizildi.

45 dakika diplomatik olarak uzun bir süre

ABD'li yayın kuruluşu CNN International, internet sitesinde zirveyi "Trump ve Kim'den Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ortak çalışma kararı" sözleriyle manşete taşıdı.

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını hedefleyen zirvenin, iki ülke arasında savaş söylemlerine varan gerginliğin hemen ardından gerçekleştiğine dikkat çeken CNN International, iki liderin el sıkışmasını olağanüstü bir an olarak niteledi. Yayın kuruluşu, Kim'in anlaşmadan duyduğu memnuniyetin belli olduğu, Trump'ın ise ilk el sıkışma anında çok fazla coşkulu görünmemeye çalıştığı fakat ilerleyen anlarda liderin doğal davrandığı değerlendirmesinde bulundu.

CNN, ikilinin 45 dakika gibi diplomatik olarak uzun sayılabilecek görüşmesini dünya tarihine geçebilecek gelişmeler arasında gösterdi ve iki ülke arasında görüşme öncesinde birçok konuda uzlaşma sağlanmış olabileceğine işaret etti.

"İki liderin açıklamaları anlaşma kadar önemli”

İngiliz "The Guardian" gazetesi, Kim Jong-un'un "Dünya büyük bir değişime şahit olacak" ifadeleriyle öne çıkardığı haberinde iki liderin açıklamalarının zirve sonrası anlaşma kadar önemli olduğu yorumunu yaptı.

Trump'ın hakaret ve tehditlerle aylarca düşmanlığını ilan ettiği Kim için "Kuzey Kore lideri ile yan yana oturmak benim için bir onurdur.", Kim'in ise Trump'la el sıkışırken İngilizce "Sizinle Singapur'da görüşmekten çok mutluyum." açıklamasına yer veren gazeteye göre, Trump zirvede daha çok Amerikan halkına odaklanırken Kim de Kore Yarımadası ve dünya barışına vurgu yaptı.

"Trump, kendini nükleer müzakerelerde hayal ediyor”

"New York Times" gazetesinde yer alan analizde ise Başkan Trump'ın, 1980'lerin ortasından bu yana kendisini en yüksek düzeydeki nükleer müzakerelerin merkezinde hayal ettiği kaydedildi. Trump'ın nihayet kendi yönettiği nükleer müzakerelerde yer aldığı belirtilen analizde, "ancak Ruslarla değil, Kuzey Kore'nin yarı yaşındaki depresif ve baskıcı lideriyle." ifadesine yer verildi.

Fransız basını

"Le Monde" gazetesi, birkaç ay öncesine kadar birbirlerine "yaşlı adam", "küçük ve şişman adam" gibi ifadeler kullanan liderlerin imzaladıkları anlaşma ile sadece iki ülke arasında değil, dünya tarihinde de önemli bir adım attıklarını yazdı.

Kuzey Kore'nin en büyük güvenlik aracı olarak gördüğü atom bombasından vazgeçmesinin zor olacağı kaydedilen analize göre, yıllarca sürecek nükleerden arınma süreci ABD'ye önemli imtiyazlar da getirebilir.

Ülkenin diğer yüksek tirajlı gazetelerinden "Le Figaro"da da Kuzey Kore'nin iki komşusu Çin ve Güney Kore tarafından memnuniyetle karşılanan, tüm dünya tarafından merakla izlenen anlaşmanın iki düşman ülke arasında tarihi bir diplomatik gelişme olduğunu kaydedildi.

Çin

Çin’in resmi haber ajansı Şinhua, "ABD ve Kuzey Kore liderleri Singapur’da tarihi toplantı yaptı" başlığıyla verdiği haberinde tarihi toplantının ardından iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasının beklendiğini belirtti.

Kim ve Trump’ın toplantıya yönelik olumlu mesajlarını ön plana çıkaran Şinhua, Kim’in "Buraya gelmek kolay değildi", Trump’ın da "Bu sadece yeni bir başlangıç" sözlerine yer verdi.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından "Global Times" gazetesi, zirveyi "ABD, Kuzey Kore’ye güvenlik önerecek" başlığıyla gördü.

Haberinde, "Dünya, Kim-Trump zirvesine odaklanıyor, birçok ülke zirveye desteklerini sundu." ifadelerini kullanan gazete, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcülerinin zirveye yönelik olumlu beklentileri ve mesajlarına yer verdi.

"China Daily" gazetesi de zirveyi okurlarına "Trump ve Kim farklılıkları azaltmaya çalışacak" başlıklı haberiyle duyurarak iki liderin toplantısını "tarihi zirve" olarak nitelendirdi.

Japonya

Japon haber ajansı Kyodo, “Trump ve Kim, tarihi zirvenin ardından kapsamlı anlaşma imzaladı” başlığını kullanarak iki liderin çok olumlu ilerleme kaydettiğini vurguladı.

İki liderin zirvenin ardından Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması ve iki ülke arasındaki yıllardır devam eden hamasetin sona erdirilmesini amaçlayan bir anlaşmaya imza attığını belirten Kyodo, Trump’ın "Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan kurtulma süreci çok hızlı bir biçimde başlayacak.” ifadelerine yer verdi.

Japon televizyonu NHK, "ABD ve Kuzey Kore genişletilmiş toplantı düzenledi." başlığıyla verdiği haberinde iki liderin sadece tercümanlar eşliğinde birebir toplantı yaptığına dikkati çekerek, Trump’ın "büyük sorun” ve “büyük ikilem” olarak nitelediği problemleri “birlikte çözecekleri” açıklamasını kullandı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap da "Kuzey Kore lideri Kim, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması sözünü verdi" manşetiyle gördüğü zirveyi, iki tarafın imzaladığı anlaşmayla “ikili ilişkiler ve yarımadada uzun süreli ve istikrarlı barış rejimine yönelik ortak çaba harcanacağını” ön plana çıkardı.

Kim ve Trump’ın yeni ikili ilişkilerin kurulmasına yönelik geniş, kapsamlı, samimi görüş alışverişinde bulunduğuna dikkati çeken Yonhap, Trump’ın Kuzey Kore ve Kim’e güvenlik garantisi sağlama sözü verdiğini belirtti.

Endonezya

Endonezya haber ajansı Antara, "Trump ve Kim sonunda el sıkıştı" başlığını attığı haberde iki liderin ilk buluşmasının kariyerlerindeki en an anlamlı an olduğunu vurguladı.

Haberde Kuzey Kore’nin nükleer denemeleriyle artan gerginlik ortamında iki liderin görüşmesinin akıllardan hiç geçmediği değerlendirmesi yapıldı.

"Trump ve Kim arasındaki 10 saniyelik tarihi el sıkışması" manşeti atan Kompas gazetesi de iki liderin ilk kez yüz yüze buluştuğunu belirterek, "Daha çok Trump konuştu, Kim dinledi" yorumunda bulundu.

Malezya

Malezya ajansı Bernama, "Trump ve Kim’in Singapur’daki görüşmesi iyi ilerliyor’’ başlığını kullandığı haberinde, iki liderin tarihi nükleer barış görüşmeleri için sonunda Singapur’da bir araya geldiğini yazdı.

Singapur

Channel News Asia "Trump, Singapur zirvesinde Kim ile görüşmesinden müthiş bir ilişki bekliyor’’ başlığını attığı haberde, iki liderin dünya medyası önünde Kore Yarımadası’da devam eden sorunun sona erdirilmesi için el sıkıştıklarını ve Trump’ın Kim ile özel görüşmesiyle ilgili "çok iyi, çok çok iyi’’ şeklindeki sözlerini ön plana çıkardı.

"Trump ve Kim kendinden emindi ancak vücut dilleri, Singapur’daki ilk görüşmede gergin olduklarını ortaya çıkardı’’ manşetini atan TheStraitstimes, vücut dili uzmanlarının görüşlerine dayandırdığı haberinde ilk anda iki liderin gergin olduğunu ancak Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim’in omzuna dokunarak hakimiyetini yansıttığını yazdı.

Tayland

"The Bangkok Post" gazetesi, "Tarihi el sıkışması" başlıklı haberinde iki liderin yıllardır süren nükleer meselesinin çözümü için yollar aramaya başladığını belirtti.

"The Nation" gazetesi de zirveyi "Dünya, Trump ve Kim buluşmasında nefesini tuttu" başlığıyla verdi.