Dünya büyük bir buhran geçiriyor

Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen terör saldırıları sonucunda korku ve nefret ortamı oluştu. Diğer yandan iki süper devletin başkanları Trump ve Putin’in arasındaki nükleer silahlanma diyalogu başka bir krizin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Dünyada ve Türkiye’de gerçekleştirilen son terör saldırı sonrasında gerilim artarken, korku ve nefret ortamı oluştu. Bilhassa Müslümanların karıştığı terör eylemleri Batılı ülkelerde İslamofobi ve ırkçı siyasetlerini arttırdı. Diğer yandan iki süper devletin başkanları Trump ve Putin’in arasındaki nükleer silahlanma diyalogu başka bir krizin habercisi olarak değerlendiriliyor. Bu arada, uzun bir süredir tüm dünyada kendini hissettiren ekonomik kriz ise ayrı bir endişe kaynağı.

Saldırıları siyasi olarak kullanıyorlar

Dünyada artan terör saldırılarını değerlendiren Sosyal psikolog Ulrich Wagner, ‘aşırı sağcıların durumu fırsat bilip halk kışkırtılabilir. Teröre karşı itidalli tepki olmalı’ diyerek çağrıda bulundu. Berlin’de Noel pazarına düzenlenen saldırıyı IŞİD’in üstlenmesi sonrası Almanya’daki Müslüman toplumu ve mülteciler yeniden tartışmaların gündeminde diyen Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu ‘saldırılara ilişkin İslamofobik yorumlar öne çıkıyor’ dedi. Sofuoğlu, bu saldırılarla ilgili hemen bir dinin sorgulanmaması gerektiğine ancak Almanya İçin Alternatif Partisi’nin saldırıyı hemen siyasi olarak kullanmaya başladığına dikkat çekti.

Radikalleşmeyi önleme çalışmaları başladı

Fransa’nın Bordeaux şehrinin merkezindeki bir binada radikalleşmeyi önleme çalışması yürütülüyor. Psikologlar, hukukçular ve imamlar, risk grubundaki gençler ve aileleriyle görüşüyor. Capri adı verilen program, yerel Müslüman federasyonu ve kent yönetimi ortaklığıyla gerçekleştiriliyor.

Dünya alarmda

Trump ve Putin silâh kapasitesini arttırma hesapları yaparken dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen terör eylemleri insanlara korku salıyor. Geçen günlerde yaşanan saldırılar ülkeleri daha fazla güvenlikçi tedbirler almaya zorlarken, insanlar da hürriyetlerinin ve demokratik haklarının giderek kısıtlanmasından endişe ediyor. Batı’nın New York, Londra, Paris, Berlin ve Brüksel gibi önemli başşehirlerinin hemen her köşe başına dikilen polislerle güvenlik tedbirlerini arttırmaları dikkati çekiyor.

Nükleer silah düellosu

ABD’nin nükleer silâh kapasitesi konusunda sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir değerlendirme paylaşan Trump, kapasitenin arttırılması ve genişletilmesi gerektiğini savundu. Terörle mücadelede nükleer silâh kullanımını da seçim kampanyaları sırasında desteklediğini belirten Trump’ın açıklaması ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silâhlanma konusundaki yorumları peşpeşe geldi.

1 trilyonluk nükleer silah

Yaptığı konuşmada Rusya’nın nükleer silah kabiliyetinin arttırılması gerektiğini belirten Putin’in hemen ardından ABD Başkanı seçilen Trump da ABD için benzer yönde bir açıklama yaptı. ABD’nin eskiyen nükleer silah altıyapısına işaret eden uzmanlar ise bu sistemlerin modernleştirilmesi için önümüzdeki 30 yılda 1 trilyon doları aşkın harcama yapılması gerektiğini belirtiyor. ABD’deki Silâhlanma Kontrolü Birliğine göre ise ABD’nin nükleer silah başlığı kapasitesi 7 bin 100 olarak bildirilirken Rusya’nın ise 7 bin 300 nükleer savaş başlığı bulunuyor.

İnsanlık için iyi bir haber değil

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan siyasetçi-akademisyen Faruk Loğoğlu dünyada ve Türkiye’de durumun kötüye gittiğini ifade ederek şu paylaşımlarda bulundu: “Putin-Trump nükleer restleşmesi (nükleer envanterimizi artıracağız) insanlık için iyi bir haber değil. Tehlikeli duruşlar.”

Türkiye korkuyor

Benzer bir durum da İstanbul’un en kalabalık yerlerinden birisi olan Taksim’de görüldü. Bölge esnafından ismini vermek istemeyen bir gıda şirketi yöneticisi şu açıklamalarda bulundu: “Mağazamızda bir müşterimiz valiz unutsa hemen bir korku sarıyor etrafı. Taksim’de gülerek gezen insanlar şimdi korku ve endişeyle yürüyor. Bunu insanların gözlerinden gözlerinden ve tavırlarından görebiliyoruz”

Avrupa’nın ekonomi tedbirleri

AB terör finansmanlarının önüne daha hızlıca geçebilmek için yeni tedbirler paketi hazırladı. Bir AB ülkesinde teröristlere yönelik alınan bir karar 48 saat içinde tüm AB genelinde geçerli sayılabilecek.