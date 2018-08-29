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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Dünya genelinde 4 milyondan fazla çocuk eğitimden yoksun

29 Ağustos 2018, Çarşamba 14:28
BM, dünya genelinde 4 milyondan fazla mülteci çocuğun eğitimden mahrum olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2017-2018 eğitim-öğretim yılında dünyadaki 4 milyondan fazla mülteci çocuğun okula gitme imkanı bulamadığını bildirdi.

BMMYK'nin dünya genelindeki mülteci çocukların eğitimine yönelik yeni raporu açıklandı.

Raporda, dünyadaki mülteci nüfusunun artmaya devam ettiğine dikkat çekilerek BM kuruluşları ve devletlerin tüm çabalarına rağmen okula gidemeyen mülteci çocukların sayısının hızla arttığı vurgulandı.

2017 sonu itibarıyla 19,9 milyonu BMMYK'nin salahiyeti altında olmak üzere dünya genelinde 25,4 milyon mültecinin olduğu aktarılan raporda, bunların yüzde 52'sini çocukların oluşturduğu, çocukların da 7,4 milyonunun okul çağında olduğu belirtildi. 2016'da 3,5 milyondan fazla mülteci çocuğun okula gitme imkanı bulamadığı anımsatılan raporda, 2017'de bu sayının yarım milyon artışla 4 milyona çıktığı ifade edildi.

"Eğitim çocukların iyileştirilmesine yardımcı olan bir yoldur"

Rapora göre, küresel ölçekte çocukların yüzde 92'si ilkokula kayıt yaptırabilirken, mülteci çocuklarda ise bu oran yüzde 61 olarak gerçekleşti. Mülteci çocukların ortaokula gitme oranı daha da düşük gerçekleşirken, yüksek öğrenim yapabilen mülteci çocukların oranı ise sadece yüzde 1'de kaldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğitim çocukların iyileştirilmesine yardımcı olan bir yoldur fakat ülkelerini yeniden inşa etmelerinin de anahtarıdır. Eğitim olmadan bu çocukların ve toplumların geleceği geri dönülemez bir şekilde zarar görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: BM, çocuk, okul, eğitim, mülteci
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