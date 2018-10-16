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16 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Dünya genelinde her 10 saniyede bir çocuk, açlıktan ölüyor

16 Ekim 2018, Salı 19:51
Birleşmiş Milletler’e göre, dünyada 821 milyon kişi, yani yeryüzünde yaşayan 9 kişiden birisi açlık sıkıntısı çekiyor. Yeryüzünde açlıktan her 5 ila 10 saniyede bir çocuk ölüyor

BM’nin “Dünya Gıda Günü” dolayısıyla başlattığı kampanya 2030 yılına kadar açlık oranının sıfıra çekilmesini hedefliyor.

Ancak Dünya Gıda Programı Genel Müdürü David Beasley’e göre, yeryüzündeki silahlı çatışmalar, küresel iklim ve ekonomik gerileme bu hedefin önündeki en önemli engeller olarak görülüyor.

Açlıktan 10 saniyede bir çocuk ölüyor

David Beasley, Roma’da "Dünya Gıda Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, “dünyada her 5 ila 10 saniye arasında bir çocuğunu açlıktan hayatını kaybettiği” uyarısında bulundu ve zengin ülkelere bu alanda seferberlik çağrı yaptı.

Dünyanın dört bir yanında gereksiz gıda israfına dikkati çeken Beasley, üretim aşamasında gıda kayıplarının ciddi bir sorun teşkil ettiği uyarısında bulundu.

Beasley, “Açlık sorununa çözüm burada değil, herkesin kendi evinde ne yapacağı sorusuyla başlıyor.” ifadesini kullandı.

750 milyar dolar gıda israfı

Zengin ülkelerin bu soruna kayıtsız kalamayacağını hatırlatan ve göç dalgası ile bu ülkelerin sorunu yine kendi kapılarında bulacağı uyarısında bulunan Beasley, “Açlık oranında yüzde 1’ik artış, göç dalgasında yüzde 2’lik artışı getiriyor.” dedi.

Yine zengin ülkelerin her yıl 750 milyar dolar gıda israfında bulunduğunu kaydeden Beasley, bunun küresel açlığın üstesinden gelmek için gerekli olan miktarın iki katı olduğunu söyledi.

BM'ye göre, mevcut eğilim sürerse 2030 yılına kadar zengin ülkelerin yıllık gıda israfı 2 milyar tonu geçecek.

155 milyon çocuk kötü besleniyor

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre, dünyada 5 yaş altı 155 milyon çocuk kronik bir şekilde kötü besleniyor.

FAO’ya göre, 600 milyon kişi fazla yemekten aşırı şişmanlık sorunu çekerken, "gizli açlık çeken" insan sayısı ise 2 milyar civarında.

FAO Genel Sekreteri Jose Graziano da Silva, Roma'daki toplahtıda yaptığı konuşmada aşırı şişmanlığın (obezite) yarattığı sağlık sorunlarının ise ülkelerin bütçelerine yine inanılmaz yükler getirdiği uyarısında bulundu..

Euronews Türkçe

Etiketler: çocuk, Bm, dünya, israf
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