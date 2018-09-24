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24 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Dünya genelinde İsrail'e karşı akademik ve kültürel boykotlar artıyor

24 Eylül 2018, Pazartesi 13:49
İsrail güçlerinin Gazze sınırındaki barışçıl gösteriler sırasında yaptığı katliamın ardından İsrail'i akademik ve kültürel faaliyetlerde boykot etme kampanyasına destek büyüdü.

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde yaptığı katliam, İsrail'e karşı boykotu ciddi derecede artırdı.

Gazze'deki katliamın ardından İsrail'i akademik ve kültürel faaliyetlerde boykot etmek için uzun yıllardır devam eden kampanyalara dünya genelinde destek büyüdü.

Latin Amerika'daki 17 ülkeden 500'ü aşkın sanatçı, nisan ayında imzaladıkları bildiriyle İsrail'i boykot etme kararı aldı. Sanatçılar, Filistinlilerin insan haklarına saygı duyma yükümlülüğünü yerine getirinceye kadar İsrail'de hiçbir sanatsal faaliyete katılmayacakları ve İsrail yardımlarını kabul etmeyecekleri taahhüdünde bulundu.

Dünya çapında 140 sanatçı ise yayımladıkları açık mektupla, gelecek yıl İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nın boykot edilmesine destek verdi.

İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan mektupta, "Biz, burada imzası bulunan sanatçılar, Filistinli sanatçıların İsrail'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot çağrısını destekliyoruz. Filistinliler, özgürlüklerine, adalet ve eşit haklara kavuşana kadar onları temel haklarından mahrum eden devlet ile işler eskisi gibi yürütülmemeli." ifadelerine yer verildi.

İsrail büyükelçiliğinin sponsor olduğu festivali boykot ettiler

Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen ay düzenlenen "Pop-Kültür" müzik festivaline İsrail büyükelçiliğinin sponsor olmasına tepki gösteren Young Fathers grubu ve Amerikalı müzisyen Thurston Moore'un da aralarında olduğu sanatçılar, Filistinliler ile dayanışma amacıyla festivali boykot ettiklerini duyurdu.

Boykota katılan Young Fathers grubu üyeleri, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada, her zaman ırkçılığa ve antisemitizme karşı olduklarını vurgulayarak, barışçıl bir çözümü, Filistinlilerin topraklarında güven içinde yaşamalarını desteklediklerini vurguladı.

Akademisyenlerden boykota destek

Filistinlilere karşı yaptığı ihlaller nedeniyle İsrail'i boykot hareketine sanatçıların yanı sıra akademisyenlerden de büyük destek geldi.

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi'nde görevli 40'tan fazla akademisyen boykota destek olmak amacıyla yayımladıkları bildiride İsrail akademik kurumlar ve bu kurumların liderleriyle iş birliği yapmayacaklarını açıkladı.

Bildiride İsrail'den Filistinlilerin sürüldükleri topraklarına geri dönmesi gibi uluslararası hukuk kurulları ve temel insan haklarına uyması çağrısı yapıldı.

Boykota bir destek de ABD’li akademisyen John Cheney-Lippold'den geldi.

Michigan Üniversitesi'nin Amerikan Kültürü Bölümü Dijital Çalışmaları programında öğretim görevlisi olan John Cheney-Lippold, Tel Aviv Üniversitesi'ne gitmek isteyen bir öğrencisine "siyasi" gerekçelerle referans mektubu vermeyi reddetti.

 

AA

Etiketler: Filistin, Kudüs, Gazze, İsrail, zulüm, boykot, dünya
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