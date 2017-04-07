"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Dünya, gündemi değerlendirdi: NATO, AB, Japonya, Endonezya ve Hollanda...

07 Nisan 2017, Cuma 14:26
Hollanda ve Japonya'dan ABD açıklaması

Hollanda ve Japonya, ABD'nin Suriye'de rejime ait askeri üsse düzenlediği askeri operasyonla ilgili destek mesajları verirken, Endonezya operasyonu endişeyle karşıladığını bildirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders yaptığı yazılı açıklamada, "ABD’nin eylemini anlayışla karşılıyorum. Bu, Suriye rejimine karşı açık ve net bir uyarıdır. Kimyasal silah kullanıp bundan kaçış olmayacağını Esed'in kendisi de bilmeli." ifadesini kullandı.

Japonya'dan destek mesajı

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasıyla ilgili olarak ABD'nin stratejisini anladıklarını ve desteklediklerini söyledi.

Abe, ABD'nin operasyonunun Suriye'deki durumun daha da kötüye gitmesini engellemeye yönelik olduğunu vurguladı.

NATO'dan gündem değerlendirmesi...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’nin Suriye’nin Shayrat Hava Üssü’ne düzenlediği roket saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, NATO’nun "Suriye’de barış ve politik bir ortamı sağlamayı amaçlayan tüm uluslararası çabaları" desteklediğini söyledi.

Gelişmelerle ilgili Suriye’nin "tam sorumluluğu olduğunu" savunan Stoltenberg, "Herhangi bir kimyasal silah kullanımı kabul edilemez, karşılıksız bırakılamaz ve sorumlular hesap vermelidir. NATO, kimyasal silahların kullanılmasının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini düşünüyor" dedi.

"Suriye'de istikrar ve barış, sadece diyalogla elde edilebilir"

Yerel medyadaki haberlere göre, Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arrmanatha Nasir ise ABD'nin Şayrat Hava Üssü'nü vurmasından endişe duyduklarını söyledi.

Nasir, birçok kişinin ölmesine neden olan İdlib'de düzenlenen kimyasal saldırıyı kınadıklarını belirterek, "İdlib’de meydana gelen kimyasal saldırıyı gerekçe göstererek ABD'nin Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne saldırmasını endişeyle karşılıyoruz. ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin onayı olmadan böyle bir füze saldırısı düzenlemesi tek taraflı askeri bir hamledir." şeklinde konuştu.

Donald Tusk: AB, Suriye'deki vahşeti bitirmek için ABD ile çalışacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "ABD saldırısı, barbarca kimyasal saldırıya karşı bir kararlılığa ihtiyaç olduğunu gösteriyor. AB, Suriye'deki vahşeti bitirmek için ABD ile çalışacak." dedi.

 

AA

Etiketler: avrupa birliği, japonya, hollanda
Okunma Sayısı: 1049
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    Genel

    Nükleer savaş korkusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.