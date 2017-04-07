Dünya, gündemi değerlendirdi: NATO, AB, Japonya, Endonezya ve Hollanda...

Hollanda ve Japonya'dan ABD açıklaması

Hollanda ve Japonya, ABD'nin Suriye'de rejime ait askeri üsse düzenlediği askeri operasyonla ilgili destek mesajları verirken, Endonezya operasyonu endişeyle karşıladığını bildirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders yaptığı yazılı açıklamada, "ABD’nin eylemini anlayışla karşılıyorum. Bu, Suriye rejimine karşı açık ve net bir uyarıdır. Kimyasal silah kullanıp bundan kaçış olmayacağını Esed'in kendisi de bilmeli." ifadesini kullandı.

Japonya'dan destek mesajı

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasıyla ilgili olarak ABD'nin stratejisini anladıklarını ve desteklediklerini söyledi.

Abe, ABD'nin operasyonunun Suriye'deki durumun daha da kötüye gitmesini engellemeye yönelik olduğunu vurguladı.

NATO'dan gündem değerlendirmesi...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’nin Suriye’nin Shayrat Hava Üssü’ne düzenlediği roket saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, NATO’nun "Suriye’de barış ve politik bir ortamı sağlamayı amaçlayan tüm uluslararası çabaları" desteklediğini söyledi.

Gelişmelerle ilgili Suriye’nin "tam sorumluluğu olduğunu" savunan Stoltenberg, "Herhangi bir kimyasal silah kullanımı kabul edilemez, karşılıksız bırakılamaz ve sorumlular hesap vermelidir. NATO, kimyasal silahların kullanılmasının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini düşünüyor" dedi.

"Suriye'de istikrar ve barış, sadece diyalogla elde edilebilir"

Yerel medyadaki haberlere göre, Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arrmanatha Nasir ise ABD'nin Şayrat Hava Üssü'nü vurmasından endişe duyduklarını söyledi.

Nasir, birçok kişinin ölmesine neden olan İdlib'de düzenlenen kimyasal saldırıyı kınadıklarını belirterek, "İdlib’de meydana gelen kimyasal saldırıyı gerekçe göstererek ABD'nin Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne saldırmasını endişeyle karşılıyoruz. ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin onayı olmadan böyle bir füze saldırısı düzenlemesi tek taraflı askeri bir hamledir." şeklinde konuştu.

Donald Tusk: AB, Suriye'deki vahşeti bitirmek için ABD ile çalışacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "ABD saldırısı, barbarca kimyasal saldırıya karşı bir kararlılığa ihtiyaç olduğunu gösteriyor. AB, Suriye'deki vahşeti bitirmek için ABD ile çalışacak." dedi.