Dünya gündemine oturan çocuk hakkında sevindiren gelişme...

Irak'ta, DEAŞ'ın 2014 yılında Sincar'a (Şengal) saldırması sırasında kaçırılan ve geçen ay Musul operasyonu sırasında kurtarılan 12 yaşındaki Ezidi çocuk İmad Misko Temo, Kanada'da yaşayan annesi ve 4 kardeşine dün kavuştu.

Ailesi tarafından öldüğü sanılan ve Musul'da kurtarıldığı sırada görüntüsü ile çok konuşulan Temo'nun annesi ile kavuşma anına ait görüntülerde duygusal anların yaşandığı görüldü.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ajansına göre, DEAŞ tarafından 2014 yılında Irak'ın Şengal bölgesine yapılan saldırıda kaçırılan ve aile tarafndan öldüğü sanılan 12 yaşındaki İmad Misko Temo, Temmuz ayında biten Musul operasyonu sırasında eski Musul'da kurtarıldı.

Irak ordusu askerleri tarafından kurtarılırken çekilen görüntüleri ile dünyanın konuştuğu Ezidi çocuk, daha sonra Duhok'ta bulunan ve BM gözetimindeki kampa yerleştirildi.

Perişen haldeki görüntülerin yayınlanmasından sonra Temo'nun anne ve 4 kardeşinin daha önce Şengal'den kaçtığı ve Kanada'da olduğu ortaya çıktı.

Ailesine kavuşmak isteyen ezidi çocuk Temo, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin girişimi ile dün Kanada'nın Winnipeg kentinde bulunan annesi ve 4 kardeşine kavuştu.

Anne Nafa Zohla Temo, 3 yıl önce 9 yaşında iken kaçırılan ve kendisinden bir daha haber alamadıkları oğlu İmad Misko Temo'nun öldüğünü sanarken, ona kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kavuşma anında duygusal anlar yaşanırken, Ezidi çocuk Temo ve ailesinin mutluluğu gözlerinden okundu.