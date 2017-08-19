Dünya gündemine oturan krize Hollanda'nın bademli pastaları da eklendi

Fransa, Avrupa'yı sarsan böcek ilaçlı yumurta krizinin ardından satışı iptal edilen ve piyasadan toplatılan ürünler listesine Hollanda kaynaklı bademli pastaları da (frangipane) ekledi.

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