Dünya herkesin... Avrupa'da vicdanın sesi

MÜLTECİ VE GÖÇMEN KARŞITI POLİTİKALARI PROTESTO EDEN AVRUPALILAR: HERKES ÖZGÜR OLANA KADAR KİMSE ÖZGÜR DEĞİL.

Mültecilere kapımız açık

Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı önünde toplanan göstericiler, “Hiçbir insan kaçak değil,” “Mültecilere kapımız açık” ve “Herkes özgür olana kadar hiç kimse özgür değil” yazılı pankartlar açtı.

Gönderilmeleri insanlık dışı

Yapılan konuşmada, ülkelerinden savaş sebebiyle kaçan mülteci ve çocukların güvensiz ülkelere geri gönderilmesinin insanlık dışı olduğu mesajı verilirken, özellikle çocuklar için farklı bir yasa çıkarılması çağrısı yapıldı.

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“Birinci Avrupa”dan anlamlı protesto

AB’nin göç politikalarını kınayan Avrupalı göstericiler, “Hiçbir insan kaçak değil”, “Mültecilere kapımız açık” ve “Herkes özgür olana kadar hiç kimse özgür değil” yazılı pankartlar açtı.

Hollanda’nın Lahey şehrinde Avrupa Birliği’nin (AB) mülteci ve göçmen karşıtı politikaları protesto edildi. Anti-Faşişt Eylem (AFA) adlı sivil toplum hareketi tarafından organize edilen protestoya, ülkede kamplarda kalan mültecilerle birlikte çok sayıda kişi katıldı.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önünde toplanan göstericiler, “Hiçbir insan kaçak değil”, “Mültecilere kapımız açık” ve “Herkes özgür olana kadar hiç kimse özgür değil” yazılı pankartlar açtı. “Dünya herkesin”, “sınırları açın”, “sınıra hayır, ulusalcılığa hayır, sürgünü durdur” ve “mültecilere kapımız açık” sloganları atan göstericiler, Langen Beestenmarkt sokağındaki çocuk parkına yürüdü. Protesto gösterisinde yapılan konuşmada, ülkelerinden savaş sebebiyle kaçan mülteciler ve çocukların, güvenli olmayan ülkelere geri gönderilmesinin insanlık dışı olduğu mesajı verilirken, özellikle çocuklar için bu konuda farklı bir yasanın getirilmesi çağrısında bulunuldu.

Avrupa’da mültecilere kapanan sınırların açılması gerektiğini savunan göstericiler, bu yüzden mültecilerin gemilerle AB’ye gelmeye çalıştığı ve Akdeniz’in, ölümler yüzünden savaş alanına döndüğüne dikkat çekildi. Gösteriye katılan bazı mülteci çocuklar, protestoyu organize eden ve gösteriye katılanlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.