Dünya, Kanada'daki katliamı kınadı, Müslümanlara destek verdi...

Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi ünlü Eyfel Kulesi, Kanada’nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec City'de bir camiye yapılan terör saldırısında ölenlerin anısına gece yarısından itibaren tamamen karartıldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo yaptığı yazılı açıklamada, "Fanatikler tarafından sivil masum insanların canına kast eden bu korkunç terör saldırısını şiddetli kınıyorum." tepkisini dile getirdi.

"Şehirlerimiz bu tehdide karşı dayanışma içinde olmayı sürdürecektir"

Paris halkının kurbanların aileleri ile dayanışma içinde olduğunu kaydeden Hidalgo, "Paris halkının, Quebec halkı ile dayanışmasını göstermek amacıyla Eyfel Kulesi'nin ışıkları pazartesi gece yarısında söndürülecek. Şiddet ve barbarlık sınır tanımasa bile, şehirlerimiz bu tehdide karşı dayanışma içinde olmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Kanada'nın Quebec eyaletinde İslam Kültür Merkezinde yatsı namazı için toplanan cemaati hedef alan ve 3 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi vefat etmişti.

Kanada'da cami saldırısında ölenler için anma etkinlik düzenlendi

Kanada’nın Quebec City kentindeki terör saldırısında ölenler için farklı kentlerde düzenlenen etkinliklere, her din ve düşünce grubundan insanlar katıldı.

Kanada'daki camiye saldırıda 5 yaralının durumu ağır

Saldırının yapıldığı Quebec City kentindeki Ste-Foy bölgesinde düzenlenen etkinliğe Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Muhafazakar Parti Lideri Rona Ambrose, Yeni Demokrat Parti Lideri Thomas Mulcair, bakanlar, milletvekilleri ve binlerce kişi katıldı.

Etkinliklerde her dinden dualar edilirken, Başbakan Trudeau’nun katıldığı etkinlikte Kur’an’dan ayetler ve Arapça dualar okundu. Quebec City’de düzenlenen etkinliğe katılanlar, saldırıya uğrayan Quebec İslam Merkezi Camisi’ne çiçekler bırakıp mum yakarak dua etti.

Ölenlerin kimlikleri açıklandı

Bu arada saldırıda vefat edenlerin kimlikleri de açıklandı. Daha önceki açıklamalarda "yaşları 35 ile 70 arasında 6 kişi" olarak belirtilen şehitlerin isimleri şöyle: Azzeddine Soufiane (57), Khaled Belkacemi (60), Aboubaker Thabti (44), Mamadou Tanou Barry (42), Ibrahima Barry (39) ve Abdelkerim Hassane (41)

Saldırgan tek kişi

Öte yandan saldırının olduğu ilk anlarda 3 kişi olarak duyurulan terörist sayısının 1 kişi olduğunun belirlendiği açıklandı.

Quebec Eyalet Polisi’nin açıklamasına göre, saldırının ardından Alexandre Bissonnette ile gözaltına alınan Muhammed Kadir’in, saldırgan değil şahit olduğu duyuruldu. 27 yaşındaki Alexandre Bissonnette, dün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından 6 kez birinci derece cinayet, 5 kez cinayete teşebbüs ve ateşli silah kullanmak suçlarından tutuklandı.

RCMP sözcüsü Camille Habel, Alexandre Bissonnette’nin devam eden soruşturmanın sonucuna bağlı olarak daha sonra terörle ilgili suçlamalarla yüz yüze gelebileceğini söyledi.

Putin, Cami saldırısı için taziye mesajı yolladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kanada’da bir camiye yapılan terör saldırısı nedeniyle, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya taziye telgrafı gönderdi.

Kremlin’nin resmi sayfasından paylaşılan telgraf ta şöyle dendi:

“Sayın Başbakan,

Quebec’de gerçekleşen trajedi nedeni ile derin taziyelerimi kabul edin. Camide ibadet etmek için toplanan insanların öldürülmesi tam anlamıyla zalimce. Vefat edenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi ve yarılalara acil şifalar dilediğimi iletmenizi istiyorum.