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12 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Avusturya'ya tepki

12 Haziran 2018, Salı 15:15
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Avusturya hükümetinden, ülkedeki 7 caminin kapatılması ve çok sayıda imamın sınır dışı edilmesine yönelik kararını gözden geçirmesini ve karardan vazgeçmesini istedi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, "Avusturya hükümetinden, (ülkedeki 7 caminin kapatılması ve çok sayıda imamın sınır dışı edilmesine yönelik) kararını gözden geçirmesini ve karardan vazgeçmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kararı "ırkçı ve sorumsuz" diye niteleyen Karadaği, kararın şu anda dünyanın kaldıramayacağı kötü sonuçlar doğuracağı ve insanlar arasında bölünmelerin yayılmasına katkıda bulunacağı uyarısında bulundu.

Karadaği, Avusturya ve diğer batı ülkelerinde yaşayan Müslüman azınlıklara da söz konusu ülkelerdeki yasalara, yönetmeliklere uymaları, birlikte barış içinde yaşamayı ve olumlu entegrasyonu sağlayacak her şeye riayet etmelerinin zorunlu olduğunu hatırlattı.

Genel Sekreter Karadaği, batı ülkelerinde yaşayan Müslüman azınlıklara, insanlığın korunması ve mezhep çatışmasının ortadan kaldırılması, şiddet ve bölünmeden vazgeçilmesi için toplumlar arasında barışçıl bir şekilde yaşama ve pozitif entegrasyon çağrısında bulundu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, cuma günü "Siyasal İslam'la mücadele kapsamında", ülkede biri Türklere ait 7 caminin faaliyetlerine son verildiğini, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) bünyesindeki görevli imamların yurt dışından finanse edildikleri gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edileceğini açıklamıştı.

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Cami kapatılması kabul edilemez

AA

Etiketler: dünya müslüman alimler birliği, avusturya
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