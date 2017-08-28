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28 AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Dünya nüfusunun dörtte birinden fazlası Facebook’a giriyor

28 Ağustos 2017, Pazartesi 20:15
Dijital dünyanın gereksinimlerini, oluşturdukları, analitik bakış açılarını, estetik ve işlevsel fikirlerini tüm dijital platformlarda en iyi projeleri oluşturmak için kullanan Red&Grey sunduğu hizmetler ve değerlendirmelerle dijital medyada fark oluşturuyor.

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformu Facebook’un 2 milyar kullanıcıya ulaşıp, yeni bir rekora imza atmasının ardından Red&Grey Kurucu Ortağı Furkan Reis Facebook’u rakamlarla değerlendirdi.

“Facebook geçen ay 2.000.000.000. kullanıcısını kutladı.” Sıfırları saymak zor oluyor değil mi? Milyar diyelim daha kolay olsun. Artık dünyada internete penetre ve Facebook kullanmayan insan, kullanan insan sayısından daha az. “Parti kur oy verelim” aforizmasını kullanacak olursak Mark parti kurarsa dünyanın başbakanı olabiliyor yani.

Biraz Türkiye rakamlarından bahsedecek olursak açıklanan rakam Türkiye’de 48 Milyon. Facebook planlama araçları bu rakamı 40-45 milyon aylık aktif olarak veriyor. Yani 40 milyondan fazla aktif profile sahip bir mecra.

Bu insanları sadece %36’sı kadın. Burada iş ilginçleşiyor. İnsanın aklına fake profiller konusu geliyor. Ancak orada ölçülebilir rakamlar olmadığı için oraya girmiyorum. En yoğun kullanım zannedilenin aksine 18-24 aralığında değil, 25-34 aralığında. Matematiksel olarak birisi 6 yaş birisi 9 yaş olduğu için ağırlıklı oran hala 18-24’te olabilir ancak davranış grubu olarak 25-34 grup olarak daha büyük.

Bu insanların %55’i evliymiş. %2 nişanlı, %7 ilişkisi var, %35 ilişkisi yok. Sosyolojik tespitlere girerek hadsizlik yapmayacağım ama evli olmayan ilişkinin toplam %9 olması bana biraz az geliyor. Kim alıyor bu kadar çeyizi? Kime iletişime yapacak evlilik döneminde mobilya, yatak, mutfak malzemesi markaları?

Facebook kullananların %70’i üniversite ve üzeri eğitim düzeyine sahip insanlar. TÜİK verilerine göre 10 milyona yakın üniversite ve üzeri mezuniyete sahip insan var Türkiye’de. Arada 18 milyonluk bir fark var. Sanırım burada da biraz dürüstlük problemimiz var.

Tüm bu verilerden şunu çıkartabiliriz. Facebook çok çok büyük bir kitleyi temsil ediyor. Örneklem olarak tüm ülkeyi yansıtıyor. Çok küçük gruplar hariç her hedef kitle grubu Facebook içerisinde yerini alıyor. Ancak hepsini kabul etsek de bunların üzerine farklı kaynaklardan sağlama yaparak analiz yapmak daha doğru olacaktır.

'Mavi tik' aldatmacasına dikkat!

Online hesaplarınızı suçlulardan korumak için iyi bir parola seçin

Dikkat: Gençleri, ayrı hesaplardaki aynı şifre yakıyor!

Etiketler: facebook
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