Dünya Putin’e Trump’tan fazla güveniyor

Pew araştırma şirketinin anketine göre, dünya genelindeki ülkelerin halkları, uluslar arası ilişkileri idarede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ABD Başkanı Donald Trump’tan daha fazla güveniyor.

Ancak anket, iki liderin dünyada çok popüler olmadığını ortaya koydu. Aslında Rusya’ya ilişkin dünyadaki algıyı ölçmek için yapılan ankette, “Putin’in dışişlerini idaresine duyulan güven genel anlamda düşük olsa da, birçok ülkede Amerikan Başkanı Donald Trump’a göre daha cok güvenilen bir lider” tespitine yer verildi. Pew, ankete dahil edilen 36 ülkenin 22’sinde Putin’e güvenin daha fazla olduğunu belirtti. Bunlar arasında Almanya, Meksika, Güney Kore ve Japonya gibi ülkeler bulunuyor. 13 ülkede ise Trump’a yüksek güven çıktı. Bu ülkeler arasında da Avustralya, Kanada, İngiltere, Hindistan ve Polonya bulunuyor. Amerika’da ise Trump’a güvenenlerin oranı yüzde 53, Putin’e ise yüzde 23 olarak belirlendi.