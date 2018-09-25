Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye ödül

''Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü'' kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle DSÖ tarafından Sağlık Bakanlığına verilen başarı ödülü New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanlığına başarı ödülü verdi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, ''Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü'' kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle Sağlık Bakanlığına verilen başarı ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti. Ödül için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde bir tören düzenlendi. Törene, BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. AA

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