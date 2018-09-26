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27 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Dünya SOS veriyor... BM: Çaresiziz

26 Eylül 2018, Çarşamba 19:35
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Suriye’de, Yemen’de ve başka yerlerde savaşlara son veremeyişimize öfke yağıyor.” dedi.

BM 73. Genel Kuruluna hitap eden Guterres, insanların siyasî kurumlara olan inancını kaybettiğine, kutuplaşma ve popülizmin arttığına dikkati çekti.

Guterres, ülkeler arasında iş birliğinin giderek daha zor hale geldiğini söyledi. Küresel yönetime olan güvenin kırılganlığına işaret ederek, 21. yüzyılın sorunlarının 20. yüzyılın kurum ve zihniyetini geride bıraktığını belirten Guterres, “Bugün, dünya düzeni oldukça kaotik. Güç ilişkileri karışık. Evrensel değerler aşınıyor. Demokratik ilkeler kuşatma altında. Hukukun üstünlüğü zayıflıyor. Suçlar cezasız kalıyor. Liderler ve devletler içeride ve uluslar arası arenada sınırları zorlarken bir dizi paradoksla karşı karşıyayız. Çok uluslu sistem en fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönemde tehlike altında.” dedi.

Sorunlar hala çözümsüz

Guterres, çok kutuplu bir dünyaya doğru gidildiğini ancak çok kutupluluğun kendi içinde barışı garanti etmeyeceğini ya da küresel sorunları çözmeyeceğini belirterek, “Güç dengesindeki kaymalar, çatışma riskini arttırabilir.” diye konuştu. Geçen yıl Genel Kurul’da yaptığı konuşmada bazı sorunlara dikkat çektiğini hatırlatan Guterres, “Bir yıl geçti ve sorunlar ne yazık ki hâlâçözümsüz. Suriye’de, Yemen’de ve başka yerlerde savaşlara son veremeyişimize öfke yağıyor. Arakanlılar sefalet içinde sürgünde, güvenlik ve adalet istiyor. Filistinliler ve İsrailliler sonsuz bir çatışmanın içinde iki devletli çözümden her geçen gün uzaklaşıyorlar. Terör tehdidi arttıyor. Nükleer tehlike geçmedi. Tüm yasaklara rağmen kimyasal silâhlar acımasızca kullanılıyor. Ticaret üzerinden gerilimler artıyor. Göçmenler ve mülteciler ayrımcılığa maruz kalmaya devam ediyor. İklim değişikliği bizden daha hızlı ilerliyor ve imdat çığlığı çağrıları geliyor.” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler: guterres, bm
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