Dünya tarihinin en zengin kabinesini kurdu

Donald Trump, ABD'yi sadece ülke tarihinin değil, dünya tarihinin de en zengin kabinesiyle yönetecek. Eğer Trump'ın serveti de eklenirse kabinedeki isimlerin toplam serveti 20 milyar dolara yaklaşıyor.

Trump'ın kabinesindeki en zengin isim Ticaret Bakan Yardımcısı seçilen Todd Ricketts olurken, Eğitim Bakanlığı'na aday gösterilen Betsy DeVos kabinedeki en zengin ikinci, Ticaret Bakanlığı'na aday gösterilen Wilbur Ross ise en zengin üçüncü isim özelliğini taşıyor

ABD’nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, servetlerinin toplamı 15 milyar doları aşan iş adamlarıyla dünyanın en zengin kabinesini kurdu.

Yaklaşık bir ay sonra başkanlık koltuğuna oturacak Trump’ın kabinesi büyük oranda belli oldu. Çalışma arkadaşlarını asker ve iş adamlarından seçen Trump, ülkeyi sadece ABD tarihinin değil, dünya tarihinin de en zengin kabinesiyle yönetecek.

Derlenen bilgilere göre, Trump yönetiminde yer alması beklenen zenginlerin toplam serveti yaklaşık 15 milyar 200 milyon doları buluyor. Söz konusu rakam, Trump'ın 4,5 milyar dolarlık servetiyle birlikte 20 milyar dolara yaklaşıyor.

En zengini Ticaret Bakan Yardımcısı

Amerikan ekonomi dergisi Forbes’a göre, Donald Trump’ın kabinesindeki en zengin isim, Ticaret Bakan Yardımcısı seçilen Todd Ricketts. Chicago Cubs beyzbol takımının sahiplerinden biri olan Ricketts ailesinin toplam mal varlığının 5,3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Kabinedeki ikinci en zengin isim ise Eğitim Bakanlığı'na aday gösterilen Betsy DeVos. Cumhuriyetçi Parti’nin Kongresi’nde Trump’ı desteklememesine karşın teklif edilen görevi kabul eden DeVos’un eşiyle birlikte toplam mal varlığı 5,1 milyar dolara ulaşıyor.

Ticaret Bakanlığı'na aday gösterilen Wilbur Ross ise Trump yönetimindeki en zengin üçüncü isim. Yaklaşık 25 yıl boyunca dünyaca ünlü Rothschild firması için çalıştıktan sonra kendi şirketlerini kuran Ross’un net mal varlığının yaklaşık 2,9 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Trump'ın Küçük İşletmeler İdaresi’nin başına getirdiği Linda McMahon, listedeki dördüncü ve son milyarder. Daha önce güreş sporuna yönelik eğlence şirketi Dünya Eğlence Güreşi'nin Üst Yöneticiliğini (CEO) yapan McMahon’un net varlığı eşi Vincent McMahon’la birlikte 1,16 milyar dolar.

Multimilyoner adaylar

Trump’ın, kabinesine son katılanlardan ve Dışişleri Bakanlığı için aday göstereceği belirtilen Exxon Mobile CEO’su Rex Tillerson, yaklaşık 300 milyon dolarlık servetiyle en zengin beşinci isim özelliğini taşıyor. Yaklaşık 40 yıldır enerji sektöründe çalışan Tillerson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörlüğü'ne atanan Goldman Sachs Üst Operasyon Yöneticisi (COO) ve Başkanı Gary Cohn’un ise yaklaşık 266 milyon doların üzerinde serveti olduğu tahmin ediliyor.

ABD Hazine Bakanlığı'na aday gösterilen eski Goldman Sachs ortağı Steve Mnuchin'in mal varlığı ise 46 milyon dolar. Mnuchin’in 2009-2015 arasında sahip olduğu OneWest Bankası'nın konut kredilerinde usulsüzlük yapmış olmasının, senatoda özellikle Demokratların muhalefetine neden olabileceği belirtiliyor.

Trump’ın kabinesindeki diğer milyonerler ise Çalışma Bakanı adayı Andrew Puzder (43 milyon dolar), Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı adayı, emekli beyin cerrahı Ben Carson (26 milyon dolar), Ulaştırma Bakanı adayı Elaine Chao (22,8 milyon dolar), Sağlık Bakanı adayı Tom Price (13,6 milyon dolar), Baş Strateji Danışmanı Steve Bannon (10 milyon dolar), Adalet Bakanı adayı Jeff Sessions (7,5 milyon dolar) ve Enerji Bakanı adayı Rick Perry'den (3 milyon dolar) oluşuyor.