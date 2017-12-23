Dünya Trump'ı uyardı: Kudüs kararını geri çek

ABD’NİN KUDÜS KARARI BM TARAFINDAN RED EDİLDİKTEN SONRA, ŞİMDİ TRUMP’TAN KARARINI GERİ ÇEKMESİ BEKLENİYOR.

Karar tarihe geçti

Trump’ın Kudüs kararı BM Genel Kurulu’nda 128 ülke tarafından red edilirken, uluslararası diplomatik çevreler Trump’ı kararını gözden geçirerek geri çekmeye çağırdı. Çağrıda, Kudüs ile ilgili kararın müzakerelere bırakılması gerektiği hatırlatıldı. Amerikalı Müslümanların temsilcileri de kararı Trump yönetimine karşı esaslı bir ders olarak değerlendirdi.

Avrupa’dan firesiz destek

BM’DE alınan karara Avrupa ülkelerinin firesiz destek vermesi de takdirle karşılandı. Avrupa basınında karar sonrası Trump’ın uluslararası camiada izole edildiğine dikkat çekilirken, “Trump, Kudüs’ü başkent olarak tanıma kararını geri çekmek zorunda” şeklinde ifadelere yer verildi. Karar tüm tehditlerine rağmen ABD’ye meydan okuma olarak nitelendirildi.

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