Suriye’de kötüleşen duruma dikkatlerin çekilmesi amacıyla İngiltere’nin başşehri Londra’da Marble Arch Meydanı’nda bir araya gelen çok sayıda kişi, Başbakanlık binasına yürüdü.

İngiltere’deki Suriye Dayanışma Kampanyasınca düzenlenen ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İngiltere şubesi, Britanya Müslüman Birliği (MAB) ve İslâm Toplumu Millî Görüş (IGMG) İngiltere Teşkilatının destek verdiği protesto yürüyüşü, yaklaşık 3 saat sürdü.

İngiltere’nin farklı kentlerinde yaşayan çok sayıdaki Türk vatandaşının da katıldığı yürüyüşte eylemciler, Türk ve Suriye bayraklarının yanı sıra “Esad, Rusya ve İran, Suriye’yi yakıyor”, “Bomba değil, gıda atın”, “Halep’in çocuklarını koruyun”, “Halep’i ve insanlığı kurtarın” ve “Suriye’deki katliâmı durdurun” yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, “Halep’e ve Suriye’ye özgürlük”, “Esad in aşağı”, “Diktatör aşağı in” ve “Dünya ve BM kendinden utan” sloganları attı. Yürüyüş dolayısıyla şehrin en kalabalık alış veriş caddelerinden Piccadilly ve Oxford caddeleri ile bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi’nde trafik bir süreliğine aksadı. Başbakanlık binası önüne geldiklerinde burada durarak slogan atan protestocular, uluslar arası toplum başta olmak üzere İngiltere Başbakanı Theresa May’e, Suriye’ye acil yardım eli uzatması çağrısında bulundu. Başbakanlık önündeki eylemde ayrıca Suriye’deki saldırılarda ölenler için duâlar okundu.

Artık uyanın

Gösteriye katılan Millî Görüş Teşkilâtları İngiltere Koordinatörü Erol Öztürk, “Analar ağlarken, bebekler ölürken, insanlığın yapması gereken birşey olduğu kanaatindeyiz. En azından yürüyelim, haykıralım. O nedenle Londra’daki Suriyeli ve Türk kardeşlerimizle yürüyüş organize ettik.” dedi. Öztürk, Batı dünyasının kapılarını Suriyeli sığınmacılara açmamasını eleştirerek “Tüm insalığa, burada yaşıyoruz diye sadece İngiltere’ye değil, İngiltere başta olmak üzere Birleşmiş Milletler’den tüm sivil toplum kuruluşlarına, özellikle Müslüman liderlere, Müslüman devletlerin Müslümanlarına, 7 milyar insanlığa buradan haykırıyoruz: Artık uyanın. Daha kaç tane Halep ölecek? Daha kaç tane yavru ölecek?” diye konuştu.

Doktor ve hemşireler yere yattı

Başşehirdeki Suriye eylemleri kapsamında bir başka dayanışma gösteri de tarihî parlamento binasının önünde yapıldı. İngiltere’de çalışan sağlık görevlilerince organize edilen gösteride birçok doktor ve hemşire, İngiliz hükümetine ve uluslar arası tıp toplumuna, Suriye genelinde sivillere, hastanelere ve okullara yönelik saldırılara son verilmesi ile insanî yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına izin vermesi için Suriye rejimine baskı yapılması, İngiltere’nin kritik bölgelere havadan gıda yardımı bırakması ve sığınmacılara kapıların açılması çağrılarında bulundu. Hastane kıyafetleriyle gösteriye katılan yaklaşık 30 doktor ve hemşire, gösteri kapsamında Suriye’de vefat edenleri simgelemek amacıyla parlamentonun önündeki boş alanda yere yattı.