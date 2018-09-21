BM’NİN PANELİNDE KONUŞAN İNSAN HAKLARI UZMANI: YEMEN SAVAŞI DÜNYAYA BİLEREK “UNUTTURULDU.”

İnsanlığa karşı suç işleniyor

Cenevre Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Akademisi uzmanlarından Annyssa Bellal, Yemen'de sivillere yönelik saldırıların devam ettiğini ve insanî yardımların da engellendiğini belirterek, "Yemen'de uluslararası hukuk ihlal ediliyor ve insanlığa karşı suçlar işleniyor" diye konuştu.

Bebekler artık ağlayamıyor bile

Save the Children Üst Yöneticisi, eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt: “Yemen’de milyonlarca çocuk sonraki öğünde ağzına bir lokma birşey koyabilecek mi bilmiyor. Bir hastaneyi ziyaret ettim. Bebekler ağlayamayacak kadar zayıf düşmüştü.”

***

‘Dünya Yemen’i unuttu’

Cenevre Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Akademisi uzmanı Bellal, BM ve uluslararası kamuoyunun Yemen’de devam eden iç savaşa sessiz kaldığını belirterek, “Yemen’deki savaş bilerek unutturuldu.” dedi.

Avrupa’da İslamofobi, ırkçılık ve ayrımcılıklara karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan Eşitlik, Adalet ve Barış Konseyi (COJEP International), BM Cenevre Ofisi’nde devam eden İnsan Hakları Konseyi’nin 39. oturumu kapsamında “Dünya Yemen’i unuttu” konulu panel düzenledi. Panalde konuşan, Cenevre Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Akademisi uzmanlarından Annyssa Bellal, Yemen’de sivillere yönelik saldırıların devam ettiğini ve insani yardımların da engellendiğini belirterek, “Yemen’de uluslararası hukuk ihlal ediliyor ve insanlığa karşı suçlar işleniyor.” diye knonuştu.

“Yemen’deki savaş bilerek unutturuldu”

“Yemen’deki savaş bilerek unutturuldu.” diyen Bellal, BM İnsan Hakları Konseyi ve BM Güvenlik Konseyi’ni eleştirdi. Bellal, dünyada en büyük insani krizin Yemen’de yaşandığına dikkati çekerek, BM İnsan Hakları Konseyi’nin 2011’den bu yana Yemen’e ilişkin tek bir “özel oturum” dahi yapmamasını anlamakta güçlük çektiğini vurguladı. Yemen’e ilişkin, konseyin yıllardır “karar tasarısı” da çıkarmadığını aktaran Bellal, uluslararası toplumun Yemen’deki savaşı sona erdirmek için aceleci davranmadığını belirtti. Bellal, Yemen’deki çatışmaların Suriye krizinin gölgesinde kaldığını düşünmediğini, ABD’nin desteğiyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) de bölgeye saldırılar yaptığını, Yemen’in unutturulma nedeninin “hassas siyasî konulardan” kaynaklandığının altını çizdi.

Vahşet var

Panelin düzenleyen COJEP’in Genel Sekreteri Celil Yılmaz ise “Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın, ABD’nin desteğiyle Yemen’de yapmış olduğu bir vahşet var. Onu gündeme getirmek istedik.” dedi. Yılmaz, Yemen’deki savaşın Suriye krizinin gölgesinde kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “Yemen’de de Suriye kadar yaşanılan acılar var. Bunun uluslararası kamuoyu tarafından bilinmesi lâzım.” değerlendirmesinde bulundu.

“Yemen’in unutulmasının en büyük sebeplerinden biri, pek çok ülkede olduğu gibi yeraltı zenginliklerinin ve petrolünün olmaması” ifadesini kullanan Yılmaz, geçmişte Kuveyt ve Irak’a ABD’nin yaptığı müdahaleleri hatırlattı. Yılmaz, özellikle BAE’nin Yemen’deki hapishanelerde “vahşete” imza attığına işaret ederek, BM’ye bu ülkeye karşı sert adımlar atması çağrısında bulundu.