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20 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Dünyaca ünlü Airbnb'den dikkat çeken karar

20 Kasım 2018, Salı 10:15
İnternet üzerinden rezervasyon ve konaklama hizmeti sağlayan Airbnb, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail yerleşim birimlerine ait tüm evleri listelerinden çıkararak web sitesinde yer vermeyeceğini duyurdu.

ABD merkezli dünyanın en büyük konaklama paylaşım platformlarından Airbnb'den yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin "İsrailliler ile Filistinliler arasındaki anlaşmazlığın merkezinde olduğu'' gerekçesiyle listelerden çıkarılacağı belirtildi.

"İsrail'e ait yerleşim birimlerindeki 200'e yakın ilanı kaldıracağız"

İsrail'e ait yerleşim birimlerindeki 200'e yakın ilanın Airbnb'nin web sitesinden kaldırılacağı aktarılan açıklamada, "Küresel şirketlerin birçoğu insanların yerlerinden edildiği topraklarda iş yapıp kar edilmemesi gerektiğini söylüyor ve biz de İsrailliler ile Filistinliler arasındaki anlaşmazlığın merkezinde yer alan işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerine ait ilanları web sitemizden kaldırma kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerini uluslararası hukukun ihlali olarak tanımlıyor.

AA

Etiketler: filistin, airbnb, israil zulmü
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