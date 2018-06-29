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29 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Dünyada insani yardıma muhtaç olanların sayısı 141 milyonu geçti

29 Haziran 2018, Cuma 13:31
Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan çatışmalar, iklim değişikliğinin yol açtığı hasarlar ve doğal afetler nedeniyle insani yardıma duyulan ihtiyaç, geçen yıl şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı.

Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan çatışmalar, iklim değişikliğinin yol açtığı hasarlar ve doğal afetler nedeniyle insani yardıma duyulan ihtiyaç, geçen yıl şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Yüksek Ofisi, yayımladığı raporda 2017'de insani yardıma muhtaç olanların sayısının 141 milyonu geçtiğine dikkati çekti.

Geçen yıl insani yardıma ihtiyaç duyan 141 milyondan fazla kişi için 23,5 milyar dolar insani yardım çağrısında bulunuldu. Bu tutar, bugüne kadar yapılmış en yüksek miktardaki insani yardım çağrısı oldu.

BM İnsani İşler Yüksek Ofisi, 2017'nin sonuna kadar hayati ihtiyaçlar ve korunma için 13 milyar dolar bağış topladı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Irak, Suriye, Yemen, Etiyopya, Nijerya, Somali ve Myanmar'ın Arakan eyaleti insani yardıma en fazla ihtiyaç duyulan ülke ve bölgeler oldu.

İç karışıklıklar insani yardıma ihtiyacı artırıyor

Saldırılar ve etnik çatışmalara sahne olan Afrika ülkesi Demokratik Kongo'daki insani durum, geçen yıl daha da kötüye gitti ve ülkede insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısı 7,3 milyondan 13,1 milyona çıktı. Çevre ülkelerden gelen 540 bin sığınmacıya da ev sahipliği yapan Demokratik Kongo için 812,6 milyon dolarlık yardım çağrısı yapıldı.

Irak'taki karışıklıklar geçen yıl da devam etti. Özellikle 2016 Ekim- 2017 Temmuz arasında terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon yürütülen Musul'da 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Ülkede 3 milyondan fazla kişi yerinden edilmiş durumda yaşam mücadelesi veriyor.

7 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de ise 7,8 milyon kişi insani yardıma muhtaç. Geçen yıl nisan ayında Suriye'yi ve bölge ülkeleri desteklemesi için toplanan konferansa BM ve AB üyesi ülkeler, 6 milyar dolarlık destek topladı. Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de ortak havuz fon kuran BM de geçen yıl boyunca 95 milyon dolara yakın bağış elde etti.

Yemen'de açlık, Arakan'da etnik temizlik

Dünyanın en büyük insani krizlerinden birine sahne olan Yemen'de ise 17 milyon insan bir daha ne zaman yemek yiyebileceğini bile bilmiyor. İsveç ve İsviçre hükümetlerinin ortaklaşa düzenlediği konferansta, Yemenliler için 1,1 milyar dolar bağış toplandı. BM önderliğindeki Yemen İnsani Yardım Fonu da 126 milyon dolarlık yardım dağıttı.

25 Ağustos'ta Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara karşı başlayan ve etnik temizlik dalgasına dönüşen saldırılar, dünyanın en hızlı büyüyen sığınmacı krizine yol açtı. Buradan kaçan Arakanlı Müslümanların sığındığı Bangladeş'te 1 milyondan fazla sığınmacı insani yardıma muhtaç halde yaşam mücadelesi veriyor.

Arakanlı Müslümanların insani ihtiyaçlarının karşılanması için 434 milyon dolar yardım çağrısında bulunuldu.

Afrika ülkeleri zor durumda

Açlık ve susuzlukla mücadele eden Etiyopya'da da yardıma muhtaç olanların sayısı geçen yıl 5,6 milyondan 8,5 milyona çıktı. Etiyopya Acil İnsani Yardım Fonu'ndan geçen yıl 94,2 milyon dolardan fazla para harcandı.

Boko Haram'ın saldırılarına sahne olan Afrika ülkesi Nijerya'da 8,5 milyondan fazla kişi, zorla yerinden edilme, yetersiz beslenme, uluslararası hukuk ve insan haklarının ağır ihlalleri ile karşı karşıya.

BM İnsani İşler Ofisi yönetimindeki Nijerya İnsani Yardım Fonu'nun, geçen yıl mayıs ayında faaliyete geçmesiyle 48 milyon dolar toplandı. Ofis, ayrıca Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu'ndan da 31 milyon doları Nijerya için tahsis etti.

Açlık ve kuraklıkla mücadele eden bir başka Afrika ülkesi Somali'de de Acil İnsani Yardım Planı çerçevesinde 846 milyon dolar insani yardıma ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Plan açıklandıktan sonra ülkedeki durum daha da kötüye gitti. Şubat ayında açılan Açlığı Önleme Hareket Planı daha sonra Acil İnsani Yardım Planı ile birleştirildi ve ihtiyaç miktarı 1,5 milyar dolara yükseltildi. Bu miktarın 1,3 milyar dolarından fazlası karşılandı.

Geçen yıl BM İnsani İşler Ofisi, üye ülkeler ve bölgesel kuruluşlarla Suriye (6 milyar dolar), Yemen (1,1 milyar dolar), Nijerya ve Çad Gölü Bölgesi (458 milyon dolar) ile Arakan Krizi (360 milyon dolar) için güvence etkinlikleri düzenledi ve fonlar oluşturdu. Verilen güvencelerden yüzde 95'inden fazlası yerine getirildi.

AA

Etiketler: dünya, insani yardım, iklim, savaş
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