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25 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Dünyadan Mısır'daki saldırıya tepkiler

25 Kasım 2017, Cumartesi 09:55
Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentinde Ravda Camisi'nin hedef alındığı terör saldırısında ölenler, Eyfel Kulesi'nin ışıkları söndürülerek anıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nın ışıkları, Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentinde Ravda Camisi'nin hedef alındığı terör saldırısında ölenler anısına söndürüldü.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun talimatıyla ışıkları gece yarısı söndürülen kule karanlığa büründü.

Hidalgo, kendisine ait sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin, "Terör bir kez daha Mısır'ı vurdu. Ölenlerin ailelerine başsağlığımı ve yaralılara desteğimi iletiyorum." mesajını paylaştı.

Kulenin ışıkları daha önce de birçok ülkede terör saldırıları sonucu ölenlerin anısına karartılmıştı.

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Kanada Başbakanı Trudeau: Kanada bu saldırıyı şiddetle kınamaktadır

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne yönelik terör saldırısını kınadı.

Trudeau, saldırıya ilişkin yazılı açıklamasında, "İbadet halindeki yüzlerce insanı öldüren ve yaralayan terörist saldırı beni şok etti ve dehşete düştüm." ifadesine yer verdi.

Olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Trudeau, eşi ve Kanada halkı adına ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Başbakan Trudeau, şunları kaydetti:

"Bu anlamsız saldırı, bir ibadet yerinde ve insanların kendilerini en güvende hissetmeleri gereken bir yerde dua eden kişileri hedef aldı. Kanada bu saldırıyı şiddetle kınamaktadır. Bu zor zamanlarda Mısır halkıyla omuz omuzayız. Mısır hükümetine tam destek veriyoruz ve böylesine dehşet verici eylemlere yol açan şiddet yanlısı aşırılıklara karşı müttefiklerimiz ve uluslararası toplumla yakın çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz. Bu tür terör eylemlerine karşı durmalı ve barış değerlerini destekleyerek nefrete karşı savaşmalıyız."

Ravda Camisi'ni hedef alan bombalı ve silahlı saldırıda 235 kişinin öldüğü, 109 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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Trump ve Macron, Sisi ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Mısır'daki saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yle telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Trump ile Macron'un, Ariş kentinde 235 kişinin öldüğü Ravda Camisi'ni hedef alan bombalı ve silahlı saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Sisi'yi aradığı belirtildi.

Trump'ın görüşmede, masum insanların ibadet ettiği bir sırada yapılan bu eylemi "şok edici" olarak nitelendirdiği, teröristlerin insani değer ve ahlaktan yoksun olduğunu vurguladığı, Washington yönetiminin Mısır'la dayanışma içinde olduğunu ve terörle mücadelesine destek verdiğini ifade ettiği aktarıldı.

Macron'un da Sisi'ye, ülkesinin Kahire yönetimiyle tam bir dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, "Paris, dünya ülkelerinin hepsi için bir tehdit haline gelen terörle mücadelede Mısır ile iş birliğini artırmayı istiyor." dediği kaydedildi.

Ravda Camisi'ni hedef alan bombalı ve silahlı saldırıda 235 kişinin öldüğü, 109 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

 

 

AA

Etiketler: mısır, terör
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