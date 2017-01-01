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3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Dünyadan tepki yağdı!

01 Ocak 2017, Pazar 08:59
İstanbul'daki terör saldırısının ardından, diğer ülkelerin yetkilileri yaptıkları açıklamalarla Türkiye'yle dayanışma içinde oldukları mesajını verdi.

Ortaköy'de 39 kişinin öldüğü, 4'Ü ağır 65 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin çeşitli ülkelerden kınama ve taziye mesajları geldi.

Ortaköy'de terör saldırısı: 39 ölü!

ABD Başkanı Barack Obama, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, masum insanların ölmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Obama, ihtiyaç halinde Türk yetkililere gerekli destek ve yardımın yapılması hususunda da ekibine talimat verdi. 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price da açıklamasında, "ABD, İstanbul'daki korkunç terör saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır." derken, NATO üyesi müttefik Türkiye ile terörün her türlüsüne karşı dayanışma haline olduklarını da vurguladı.

Kanada

Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion, "Kanada, İstanbul’da meydana gelen korkunç saldırıda ölen mağdurların ailelerine başsağlığı ve bu saldırıda yaralananlara acil şifalar diler." dedi. 

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad, "Kalbim, İstanbul'da teröristlerce öldürülenlerin aileleri, sevenleri ve yaralananlarla." mesajını paylaştı.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2017, İstanbul'da trajik başlangıç. Kalbim, yeni yılı kutlayan insanlara yönelik saldırıdan etkilenenler ve Türk halkıyla." dedi. 

Avrupa Birliği 

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 2017'nin, İstanbul'da bir saldırıyla başladığını belirterek, "Kalbim ölenler ve sevdikleriyle. Bu tür olayları önlemek için çalışmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı. 

AB Komisyonunun Göç ve Vatandaşlık İşleri Sorumlusu Üyesi Dimitris Avramopoulos, sosyal medya hesabındaki açıklamasında "İstanbul'da masum vatandaşlara yönelik saldırı karşısında dehşete düştüm. Kalbim, bu gece Türkiye ve ölenler ve aileleriyle." ifadesini kullandı. 

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, "Bir kutlama gecesi olması gerekiyordu: Teröristler, şiddet, ölüm ve ümitsizlik gecesine dönüştürdü. Kalbim, İstanbul ve Türkiye'yle." mesajını paylaştı. 

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, "Bu, oldukça üzücü bir haber. Kalbim ve dualarım bu gece Türkiye'yle." dedi. 

Almanya 

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabındaki açıklamada, ''Derin bir dehşet içindeyiz. Üzüntülerimiz İstanbuldaki insanlarla beraber." denildi. 

Avusturya

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabında, "İstanbul’da yeni yıla korkunç başlangıç. Ölenlerin aile ve dostlarına içten başsağlığı diliyorum." açıklamasını yaptı. 

Belçika

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, "Yeni yıl, İstanbul'da korkuyla başladı. Kalbim ölenler, yakınları ve Türkiye halkıyla" dedi. 

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, "Tüm kalbim, bu sembolik gecede saldırıya uğrayan Türkiye'yle." ifadesini kullandı. 

Meksika

Meksika hükümeti adına Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’daki terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi.

Meksika’nın sivilleri hedef alan bu saldırıları tamamen reddettiği vurgulanan açıklamada, Türk halkına, hükümetine ve saldırıda ölenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu. Meksika'nın Türkiye ile dayanışma içinde olduğuna işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, İstanbul’daki Meksika Konsolosluğunun Türk makamlarıyla irtibat halinde olduğu ve şimdiye kadar saldırıdan etkilenen herhangi bir Meksika vatandaşının bulunmadığı kaydedildi. 

AA

Etiketler: istanbul, ortaköy, terör, terör saldırısı
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