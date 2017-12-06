Dünyadan Trump'a tepkiler devam ediyor: ''AB ciddi endişe duyuyor''

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "AB, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin açıklamasından dolayı ciddi endişe duyuyor." dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı bir karardır
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin kararın Fransa'nın onaylamadığı "üzücü" ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı bir karar olduğunu belirtti.
Temaslarda bulunmak üzere Cezayir'in başkenti Cezayir bulunan Macron, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Fransa'nın onaylamadığı üzücü bir karardır. Bu, uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı bir karardır" ifadelerini kullanan Macron, Kudüs'ün statüsünün uluslararası toplumu ilgilendiren bir konu olduğunu kaydetti.
Macron, Kudüs'ün statüsünün BM çatısı altında İsrail ile Filistin arasında belirlenmesi gerektiğini vurguladı.
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AA