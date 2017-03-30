Dünyanın bütün tepkilerine rağmen küstahça açıklama!

İsrail Başbakanı Netanyahu, Yahudi yerleşimcilere Filistin'de yeni yerleşim yeri inşa edeceği sözünü tutacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Slovakya Cumhurbaşkanı Andrej Kiska ile görüşmesinin başında yaptığı konuşmada, "Daha önce yeni bir belde inşa edeceğimizi söyledim. Bunu ilk defa aralık ayında söyledim. Bugün o vaadi yerine getireceğim. Çok yakında ayrıntılarını öğreneceksiniz." dedi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler'e olan katkılarını azaltacaklarını belirten Netanyahu, "BM'de bize saldırılmasını finanse etmeyeceğim. Biz oyunun kurallarını değiştiriyoruz. BM'de bizim aleyhimize sözlü saldırılar gerçekleşiyor. Bundan dolayı BM'ye olan üyelik harcında 6 ya da 7 milyon dolar azaltmaya gitmiştim. Gerçekleşen oylamadan sonra 2 milyon dolar daha azaltmaya gittim." diye konuştu.

Netanyahu, BM'ye ödenmeyecek meblağın, Dışişleri Bakanlığına aktarılacağını ve İsrail'e yakınlaşmak isteyen ülkeler ile ilişkilerde kullanılacağını kaydetti.

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, mahkeme kararıyla Amona'dan tahliye edilen Yahudiler için yine işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim yeri kurma sözü verdiği kaydedilmişti.

BM Güvenlik Konseyi, geçen yıl aralık ayında Obama yönetiminin çekimser oy kullanması sayesinde, İsrail'in Yahudi yerleşim yerlerini derhal durdurmasını isteyen 2334 sayılı kararı kabul etmişti.