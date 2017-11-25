''Dünyanın en tehlikeli rotası''

Birleşmiş Milletler'in yayınladığı rapora göre, Akdeniz ve Avrupa arasındaki rota, göçmenlerin yolculuk yapabilecekleri "dünyadaki en tehlikeli" rotalardan biri.

BM Uluslararsı Göç Örgütü (IOM) tarafından Cuma günü yayınlanan raporda, Akdeniz ve Avrupa arasındaki rotanın göçmenler için en tehlikeli yol olduğu açıklandı.

Raporda 2000 ve 2017 yılları arasında toplam 33 bin 761 kişinin Akdeniz-Avrupa arasındaki rotada kaybolduğu veya öldüğü gözlemlenirken, 2016 yılında Türkiye-Yunanistan arasındaki daha az tehlikeli göç yolunun kapatılmasıyla birçok kişinin Akdeniz-Avrupa arasındaki rotayı tercih ettiği ve beş bin 96 kişinin öldüğü belirtildi. European University Institute profesörü Philippe Fargues konuyla ilgili, "Daha kısa ve daha az tehlikeli yolları kapatmak, insanların daha tehlikeli yolları tercih etmesine sebep olur ve daha çok kişinin denizde ölmesine yol açabilir" dedi.

Raporda düzensiz ve sürekli göç sebebiyle verilerin kısıtlı olabileceği belirtilirken, açıklanan rakamların yalnızca bulunan bedenler ve kurtulanların ifadelerine dayandığı için oldukça az olabileceği söylendi.