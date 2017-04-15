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16 NİSAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Dünyanın en yaşlı kadını 117 yaşında öldü

15 Nisan 2017, Cumartesi 23:14
Dünyanın en yaşlı kadını İtalyan Emma Morano, 117 yaşında öldü.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Morana ülkenin kuzeyindeki Maggiore gölü kıyısındaki Verbania kasabasındaki evinde 117 yıl 137 gün sonra öldü.

Ölümünü ailesinin de doğruladığı Morano, tüm zamanların en uzun süre yaşayan 5. insanı olarak kayıtlara geçti.

1800'lü yıllarda doğan son kadın olmasıyla da bilinen Morano, geçen yıl 29 Kasım'da 117. yaş gününü kutlamış, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan da tebrik mesajı almıştı. 

Doğduğu günden bugüne kadar 3 ayrı yüzyılda yaşayan Emma Morano, 3 İtalya Kralı, bir düzine İtalya Cumhurbaşkanı ve 11 farklı Papa görmesiyle de tarihe geçmişti.

AA

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