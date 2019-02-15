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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Dünyanın en yeni adası

15 Şubat 2019, Cuma 23:07
Güney Pasifik’teki 176 adalı Polinezya ülkesi Tonga açıklarında 2015 yılında patlayan su altı volkanının oluşturduğu dünyanın en yeni adasında hayat belirtileri görülmeye başlanmış.

Güney Pasifik’teki 176 adalı Polinezya ülkesi Tonga açıklarında 2015 yılında patlayan su altı volkanının oluşturduğu dünyanın en yeni adasında hayat belirtileri görüldüğü açıklandı.

Başşehir Nuku’alofa’nın yaklaşık 70 kilometre kuzeybatısındaki Hunga Tonga ile Hunga Ha’apai Adaları arasında 4 yıl önce patlayan su altı volkandan püsküren lavların oluşturduğu adaya bir grup bilim adamı ziyaret gerçekleştirdi.      

Tongalı jeologlar ve NASA’dan bilim adamlarının yer aldığı ekipte olduğunu aktaran Tonga Topraklar Bakanlığı Sekreter Yardımcısı Taaniela Kula, ziyaret sırasında adada yaşayan kuş türlerine ve çiçeklere rastladıklarını belirtti. 

Dünyanın en yeni adasındaki bitki örtüsü hakkında çevre adalarda yaşayan kuşların dışkısından geldiği ya da adanın kendi yapısında yetiştiği yönünde iki görüşün bulunduğunu dile getiren Kula, “Çünkü ada farklı türden kuşlarla dolu. Deniz kuşları bölgede yuva yapıyor, kraterin etrafında ürüyorlar ve aynı zamanda volkanın etrafındaki vadilerde yaşıyorlar.” ifadelerini kullandı. 

İsim aranıyor

Hunga Tonga ile Hunga Ha’apai Adaları arasında patladıktan sonra zamanla iki adayı birbirine bağlayan volkanik adanın birkaç yıl içinde deniz sularının yıpratmasıyla eriyerek yok olacağı bekleniyordu. Ancak araştırmalara göre 30 yıl daha var olması beklenen ve birleştirdiği adaların ismiyle anılan dünyanın en yeni adasına isim vermek istediklerini belirten Kula, bu sebeple verilecek ismin belirlenmesi maksadıyla Krala ve Kabineye başvuru yapabileceklerini kaydetti.  

NASA, fotoğrafları yayınladı      

Hunga Tonga ve Hunga Ha’apai Adaları’nın su altı volkanının patlamasından önceki birbirinden ayrı hallerini ve daha sonraki birleşik hallerini vizüalizasyon olarak yayınlayan NASA, adadaki çiçek ve kuşların fotoğraflarını da paylaştı. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, 2 kilometre genişliğinde ve 100 metre yüksekliğinde olduğu açıklanan yeni adanın ortasında yeşil renkli suyla dolu bir krater gölü bulunuyor.      

NERESİ BU TONGA?    

Güney Pasifik yer alan ve 176 adadan oluşan Tonga Krallığının başşehri Nuku’alofa. Bağımsızlığına 1970 yılında kavuşan ülkenin komşuları Samoa, Fiji ve Yeni Zelanda. İngilizce ve Tonga dillerinin resmî dil olduğu ülkede 2016 yılında yapılan nüfus sayımında göre 100 binden fazla kişi yaşıyor. Anayasal Monarşi ile yönetilen ülkenin başında Kral Tupou VI ve Başbakan Akilisi Pohiva bulunuyor.

Etiketler: pasifik, ada, jeoloji, Tonga
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